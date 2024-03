Indijske oblasti po množičnem posilstvu blogerke: Dodeli smo jima visoko odškodnino

Pretresljiva izpoved španskih blogerjev, o kateri smo pisali včeraj, dobiva nadaljevanje. Potem ko so ju na potovanju v Indiji pretepli in oropali, 28-letnico pa je posililo sedem moških, se indijske oblasti hvalijo, da so zakoncema plačale milijon rupij odškodnine, kar je približno 12 tisoč dolarjev oziroma 11 tisoč evrov.

Španska blogerja Fernanda in Vincente, ki že pet let potujeta po svetu, sta v Indiji doživela grozo brez primere. Sedmerica ju je napadla in oropala, nato so Fernando še množično posilili.

"Obstaja postopek za izplačilo odškodnin žrtvam in takoj smo oblikovali svet, ki se je odločil, da jima dodeli milijon rupij odškodnine. Ko smo znesek pretvorili v evre, smo denar žrtvama nakazali na račun," je povedal Anjaneyulu Dodde, namestnik načelnika policije v Dumki.

Kot smo pisali že včeraj, sta povedala, da sta bila napadena v okrožju Dumka v indijski zvezni državi Jharkhand, ki je priljubljena turistična destinacija. V bližini tržnice sta si postavila šotor in se odpravila spat. Medtem ko sta spala, je v šotor vdrlo sedem moških. Pretepli so ju, jima grozili, da ju bodo ubili, Fernando pa tudi množično posili. Pretepeni par so našli domačini, ki so takoj poklicali policijo. Lokalna policija je tri napadalce pridržala, druge štiri še iščejo.