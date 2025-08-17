Wednesday je trenutno daleč najbolj gledana serija na Netflixu in najbrž tudi širše. Drugo sezono je naredila ista ekipa in to se občuti pri vizualni podobi in vključenih temah, žal pa ne tudi pri šibki, raztreseni zgodbi in nepričakovano amaterski igri večine zasedbe.

Seriji Wednesday je bilo usojeno postati uspešnica, ko so avtorji za glavno vlogo izbrali vzpenjajočo zvezdnico Jenno Ortega in režijo ter produkcijo nekaterih epizod zaupali Timu Burtonu. Netflix ni varčeval niti pri izbiri preostalih članov zasedbe, saj so vključili celo Christino Ricci, izvirno Sredo iz filmov iz devetdesetih.

V prvi sezoni se je vse poklopilo in dobili smo najstniško serijo s srhljivimi elementi, veliko humorja in vizualno estetiko, ki je obenem ustrezala že skoraj stoletje starim junakom in sodobnim trendom. A Netflixov uspeh pogosto pomeni, da mora nadaljevanje slediti čim prej, ne glede na to, ali so scenariji pripravljeni.

Preveč Addamsovih in obup preostalih

Tako so se v drugi sezoni odločili razširiti nabor likov, pri čemer so vse Addamsove vključili kot redne like, celo do te mere, da bi si serija skorajda bolj zaslužila naziv Addamsovi kot pa Wednesday. Žal jim ob tem niso dali nič kaj več osebnosti, kot so je imeli v tistih nekaj minutah v prvi sezoni. Tako niso več videti skrivnostni, temveč prazni – in v Pugsleyjevem primeru amatersko neumni.

To sezono so Addamsovi prisotni ves čas in čeprav so ključni za razvoj zgodbe, so liki povsem prazni. Foto: Profimedia

Nič kaj bolje se ne izkažejo drugi povratniki, denimo Sredina sostanovalka Enid. Igralka Emma Myers je na podlagi uspešne prve sezone dobila glavni vlogi v uspešnicah Pridna punca raziskuje umor (A Good Girl’s Guide to Murder) in Minecraft, to pot pa je dolgočasna in nekonsistentna. Še slabši so novi liki, kot denimo novi ravnatelj Dort, ki ga igra Steve Buscemi, in psihiatrinja v podobi Thandiwe Newton.

Je še upanje?

Resda smo šele na polovici druge sezone, saj se je Netflix odločil vsaj malo umiriti s konceptom gledanja na mah, zaradi česar so celotne sezone objavili naenkrat. Tako je mogoče, da se bodo stvari popravile v drugem delu sezone, ki bo na voljo v začetku septembra. Vseeno bi v prvih štirih epizodah (od katerih je Tim Burton režiral dve) morali vzpostaviti prepričljivejše odnose med liki, da bi zgradili napetost, tako pa smo dobili samo celo plejado trupel, preveč pričakovanih preobratov in junake, od katerih ne moremo vedeti, kaj lahko pričakujemo.

Steve Buscemi je docela neprepričljiv kot sumljivi ravnatelj. Iz nekega (za zdaj) neznanega razloga je skoraj tako nenaravno "pomlajen" kot Catherine Zeta-Jones v vlogi Morticie. Foto: Profimedia

Serija je dovolj uspešna, da je Netflix potrdil tudi že tretjo sezono, vendar se od premiere naprej izdatno trudijo obrniti pozornost proč od negativnih kritik. Pri tem so največ pompa vložili v spodbujanje ugibanja okrog skrivnostne vloge Lady Gaga, ki naj bi se pojavila v prihodnji epizodi. Gaga se je že večkrat izkazala kot dobra igralka, najprej v antologijski seriji Ameriška grozljivka, tako da so pričakovanja upravičeno visoka.

Zagotovo sledi še ena glasbeno-plesna točka

A ne glede na to, ali bo Gaga igrala Sredino teto Ophelio ali mater morilca iz prve sezone, je zaskrbljenost upravičena, saj se tudi Buscemi, Newton, Catherine Zeta-Jones in Billie Piper tukaj niso izkazali, pa so bolj uveljavljeni igralci kot Gaga. A ni vse izgubljeno! Gaga je že poskrbela za enega največjih uspehov prve sezone, saj je Sredin ples na pesem Goo Goo Muck od The Cramps eksplodiral na TikToku na podlagi Bloody Mary v izvedbi Lady Gaga.

Emma Myers se vrača v vlogi Enid, na novo pa se pojavi britanska pevka in igralka (ter novi Doktor Who) Billie Piper Foto: Profimedia

Lahko smo prepričani, da je bila Netflixova glavna zapoved avtorjem, da mora druga sezona vključevati glasbeno/plesno sceno, ki lahko postane podobno viralna. Duet Billie Piper in Cathrine Zeta-Jones v tretji epizodi je bil bržkone zgolj ogrevanje za Lady Gaga in najbrž smo lahko prepričani, da bo točka spektakularna, čeprav je viralnost najbrž nemogoče doseči dvakrat.

Ali je druga sezona serije Wednesday vredna ogleda?

Pravzaprav ne, vsaj za zdaj. Z vidika razvoja likov, igre in odločitev glede zgodbe je druga sezona prav amaterska v primerjavi s prvo in malo pokvari vtis. Po drugi strani obstaja možnost, da bo septembra preostanek sezone popravil vtis, in čeprav je bilo že zdaj veliko akcije, nas brez dvoma čaka še več. Kljub vsem prej omenjenim napakam pa vizualna in zvočna podoba serije ostajata na zelo visoki ravni, kar bo zagotovo prepričalo ljubitelje darkerskega vzdušja in motivov.

Oko za oko. Foto: Profimedia

Wednesday (1. polovica 2. sezone)



Avtorja: Alfred Gough in Miles Millar

Igrajo: Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan, Catherine Zeta-Jones, Steve Buscemi, Joy Sunday, Luis Guzman, Billie Piper, Haley Joel Osment, Thandiwe Newton, Fred Armisen, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd, Joanna Lumley

Žanr: Najstniška nadnaravna srhljivka

Dolžina: Štiri epizode po eno uro Alfred Gough in Miles MillarJenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan, Catherine Zeta-Jones, Steve Buscemi, Joy Sunday, Luis Guzman, Billie Piper, Haley Joel Osment, Thandiwe Newton, Fred Armisen, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd, Joanna LumleyNajstniška nadnaravna srhljivkaŠtiri epizode po eno uro

Preberite še: