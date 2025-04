Minecraft film temelji na najbolje prodajani videoigri vseh časov in je … nekaj posebnega. Užitek ob ogledu je povsem odvisen od tega, ali ste oboževalec igre in ali se znate sprostiti ob dogodkih ter likih, ki pogosto nimajo smisla.

Zgodba Minecraft filma spremlja nadobudnega Steva, ki v rudniku odkrije portal v svet igre oz. Nadsvet (oziroma Čezsvet v sinhronizirani različici), kjer lahko po mili volji gradi in ustvarja. Več let kasneje tja prispe še skupina raznolikih in odbitih junakov in skupaj morajo rešiti Nadsvet pred peklenskimi pujsi. Ampak zgodba pravzaprav ni tako zelo pomembna. Ključna sta humor in razvoj razmerij med junaki. In ta se obneseta.

Poglejte napovednik:

Poklon mrtvemu youtuberju

Če ne poznate igre Minecraft, je lahko obisk kina zelo nenavadna izkušnja, saj sedite v nabasani dvorani – to bo najbrž ena večjih uspešnic leta –, kjer se občinstvo smeje šalam, ki jih ne razumete, in se navduši nad scenami, ki se na prvi pogled ne zdijo nič posebnega – ko se na primer pojavi pujs s krono. To se nanaša na pokojnega youtuberja Technoblada, ki je bil eden najbolj priljubljenih igralcev Minecrafta.

Takih scen v filmu kar mrgoli in ljubitelji stripov, ki niso del presečne množice z ljubitelji Minecrafta, lahko zdaj končno razumejo, zakaj so nenehne reference v stripovskih filmih šle mnogim na živce. A vsekakor so v manjšini. Kot najbolj priljubljena videoigra vseh časov je Minecraft veliko bolj razširjen popkulturni gradnik, kot je bil Iron Man pred prvim filmom.

Jason Momoa igra Garretta, prvaka v videoigrah iz leta 1989, ki je še zmeraj obseden z igrami in je prepričan, da je kul. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Gradnja zgodbe in humorja

A bistvo filma niso zunanje reference, temveč tisto, kar se odvije na platnu. In pri Minecraftu se dogaja veliko stvari, ki pa niso nujno logično povezane, smiselne ali razumljive. To je zato, ker je Minecraft v osnovi odprta igra, namenjena kreativnemu izražanju skozi gradnjo. Seveda je občutno bolj kompleksna in obstajajo tudi posebne igre z zgodbo in zapletom, a osrednja privlačnost Minecrafta je ustvarjanje in druženje.

In to je seveda težko izraziti na filmu. A Minecraft ni prvi film, ki se je lotil tega pristopa. Pred dobrim desetletjem smo že dobili animirani Lego film, ki je gradil zgodbo prav na, heh, gradnji domišljijskih stvari iz legokock. Minecraft film ne skuša kopirati pristopa in zgodbe, uporabi pa nekatere podobne pristope in humor še premakne dodatno v polje bizarnosti in non sequiturja.

V svetu Minecrafta so oblike praviloma kockaste, tudi Luna in volkova glava. Minecraftovske like zato begajo okrogli ljudje, sploh Steve v podobi Jacka Blacka. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Vrnitev odštekanih

Režiser Jared Hess je mojster čudaškega humorja, kar je dokazal s prvencem Napoleon Dynamite, kultnim hitom iz začetka tisočletja in nato še s kupom nadaljnjih filmov. Nekatere je posnel z Jackom Blackom, ki mu čudaškost in pretiravanje prav tako nikoli nista bila tuja, pridruži pa se jima še kopica drugih ekstrovertiranih igralcev, med drugim Jason Momoa, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge in mlada Emma Myers.

Ljubezen je v zraku. Stranski liki filma, tako kot tisti v igri (NPC), imajo svoje trenutke sreče, ki jih glavni junaki brezsrčno prekinejo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Rezultat je film, ki preseneti na vsakem koraku, a obenem se ni mogoče znebiti občutka, da je nastal zgolj iz prisile vodstva studia, da morajo izkoristiti blagovno znamko igre, podobno kot v aktualni odlični Applovi humoristični seriji The Studio snemajo film o pijači Kool-Aid. A to, podobno kot zgodba, najbrž niti ni pomembno. Glede na odzive na premieri in spletu je ciljna publika film sprejela za svoj in to je najpomembneje, saj je film nastal zaradi njih.

Emma Myers po uspehih v Netflixovih serijah Wednesday in A Good Girl’s Guide to Murder suvereno nastopi v prvi veliki filmski vlogi. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Minecraft film vreden ogleda?

Kot omenjeno je Minecraft film povsem samosvoja beštija in užitek ob ogledu je povsem odvisen od posameznega gledalca. Ampak tako čez palec: če poznate igro in vam je ta všeč, vam bo najbrž všeč tudi film; če je ne, ampak uživate v odbitem humorju in nepričakovanih pevskih izpadih Jacka Blacka, bi film lahko naredil dober vtis; če pa si večino filmov ogledate v Kinoteki in na Liffu ... no, potem pa Minecraft morda ni povsem za vas.

Opomba: Ta ocena temelji na ogledu Minecraft filma z izvirnim zvočnim zapisom, ne s slovensko sinhronizacijo.

V svetu Minecrafta je piščanec + lava = pečena piška. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Minecraft film (A Minecraft Film)



Režija: Jared Hess

Igrajo: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Sebastian Hansen, Danielle Brooks, Rachel House, Jennifer Coolidge, Jamaine Clement, Bret McKenzie, Matt Berry

Žanr: Pustolovščina

Dolžina: 101 minuta Jared HessJack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Sebastian Hansen, Danielle Brooks, Rachel House, Jennifer Coolidge, Jamaine Clement, Bret McKenzie, Matt BerryPustolovščina101 minuta

Preberite še: