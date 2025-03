Mickey 17 je komična ZF pustolovščina z močno družbeno kritično ostjo, ki jo je posnel Bong Joon Ho, avtor z več oskarji nagrajenega Parazita. Film je zabaven in napet, vendar se izpiljeni elementi – in odlična igra Roberta Pattinsona – žal ne sestavijo v enako mogočen presežek.

Mickey 17 je v bližnjo prihodnost postavljena zgodba o naslovnem nesrečniku, ki pred sadističnim upnikom zbeži na vesoljsko kolonizacijsko misijo, kjer se prijavi za zadnje prosto delovno mesto – za nadomestljivega. To pomeni, da znanstveniki naredijo posnetek njegovega telesa in možganov, da ga lahko v primeru smrti znova natisnejo. Slednja beseda ni naključna, saj je postopek videti zelo podoben tiskanju z brizgalnim tiskalnikom, vključuno s cukajočim napredovanjem postopka in padcem na tla, če ni pristavljenega nosilca.

Poglejte napovednik:

Za "znanost"

Padec sveže natisnjenega Mickeyja ubije, ker si zlomi vrat, a to je le ena od mnogih smrti, ki jih Mickey utrpi za "znanost". Številka pri njegovem imenu namreč označuje zaporedno inkarnacijo in v prvem delu filma spremljamo ta napredek skozi številne izmenično ali hkratno komične in grozljive scene, v katerih znanstveniki vesoljske ladje poskušajo ugotoviti, kakšni so vplivi vesolja in atmosfere novega planeta na človeško telo.

Tiskanje novega Mickeyja. Scenografi so se zares potrudili, da je postopek videti čim bolj podoben tiskanju z brizgalnim tiskalnikom, kar ima dvojni učinek: razčlovečenje in humor. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Skozi te scene Bong zgradi svoj klasično pikri protikapitalistični narativ, ki je zaznamoval že pošastnega Gostitelja, brutalnega Ledolomilca, prikupno Okjo in seveda Parazita. Mickey je tako podvržen strogi pogodbi, po kateri je dobesedno tudi po smrti v lasti korporacije, ki izvaja kolonizacijo. A vse ni tako hudo. Mickey na ladji namreč najde ljubezen in je srečen z varnostnico Nasho, ki mu stoji ob strani skozi vse boleče smrti.

Trump namesto Muska

Zgodba se začne zapletati, ko se Mickey na novem planetu ponesreči in ga "prijatelj" Timo pusti v nemilosti lokalnega domnevno nevarnega življa. A ti ga ne pojedo, temveč spravijo na varno, ko se vrne v bazo in izmučen vrže v posteljo, pa tam naleti na presenečenje – Mickeyja 18. To pa je resen problem, saj so hkratne kopije človeka strogo prepovedane.

Ko politika postane kult. Mark Ruffalo igra faliranega politika, ki se s svojimi privrženci odpravi ustanovit vesoljsko kolonijo, a ko vsi v njegovem ožjem krogu samo prikimavajo, se začnejo napake in težave kopičiti. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film razloži to prepoved na primeru serijskega morilca, ki si natisne kopijo sebe, da si priskrbi alibi, kar je tudi primer iz literarne predloge Edwarda Ashtona Mickey7 (film ima višjo cifro, ker je režiser želel svojega junaka ubiti večkrat). Pri tem ima knjiga še en dodaten primer multiplikacije, ki se zalomi, in se odkrito ponorčuje iz Elona Muska.

Medtem si film brez sramu privošči njegovega pajdaša, aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poosebi ga namreč lik poveljnika odprave Kennetha Marshalla, nekdanjega (faliranega) politika s fanatičnimi oboževalci, ki želi ustvariti novo kolonijo v vesolju po svoji postavi. Mark Ruffalo igra Marshalla z vsem komičnim zanosom, ki ga premore, Toni Collette kot njegova nekoliko ladymacbethovska žena Ylfa pa vse še potencira.

Mickey na znanstveni odpravi: okužiti se mora z morebitnimi patogeni v zraku atmosfere novega planeta, da bodo znanstveniki lahko razvili cepivo. No, analogija s Trumpom je mogoča le do neke mere. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Politično sporočilo skozi humor in akcijo

Tudi sicer je film poln humorja na najbolj nepričakovanih mestih, od Nashininega navdušenja nad seksualnim potencialom dveh Mickeyjev, do Ylfine obsesije z omakami in prikaza stopnjevanja ekstremizma (in kretenizma), ki ga prinese nenehno prikimavanje diktatorju. Vseeno pa Bong ni filmar, ki bi se zadovoljil s humorjem na prvo žogo.

Mickey 17 ima namreč močno antikolonialistično sporočilo, ki ga nadgradi s premišljevanjem o osebnosti, edinstvenosti in nasploh smislu in cilju človeka in človeštva. Teh vprašanj ne odpira skozi filozofske razprave med junaki ali globoko metaforiko, temveč skozi akcijo, humor in tudi igro. Robert Pattinson je fantastičen v dvojni vlogi presenetljivo raznolikih Mickeyjev 17 in 18, poleg zmeraj odličnih Ruffala in Collette pa izstopata še Naomi Ackie in Steven Yeun.

Vsi poznamo ljudi, kot je Mickeyjev "prijatelj" Tima, ki zmeraj odnese celo kožo in Steven Yeun je s temi brčicami res pristen. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Mickey 17 vreden ogleda?

Mickey 17 je zanimiv film z odbitim konceptom, a kljub številnim posrečenim vidikom in pristopom nekoliko izzveni v prazno. Sam zaključek je precej naivno optimističen in hollywoodski, kar odvzame naboj uporniškemu duhu nikoli končanega boja proti sistemu, ki ga odseva prvi del filma in večina Bongovih prejšnjih filmov. Vseeno si zasluži pohvalo zaradi dobre mere humorja, nobenega dvoma pa ni, da bodo navdušeni tudi vsi oboževalci (in seveda oboževalke) Roberta Pattinsona.

Mickey 17 proti Mickeyju 18. Klona nevarnost razkritja vzameta tako resno, kot da sta v Highlanderju. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Mickey 17



Režija: Bong Joon Ho

Igrajo: Robert Pattinson, Naomie Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun, Anamaria Vratolomei, Holliday Grainger

Žanr: Znanstvena fantastika

Dolžina: 137 minut Bong Joon HoRobert Pattinson, Naomie Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun, Anamaria Vratolomei, Holliday GraingerZnanstvena fantastika137 minut

Preberite še: