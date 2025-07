Regionalna televizijska mreža Al Jazeera Balkans je danes uradno sporočila, da se ugaša. Novinarji na Hrvaškem so se na zaprtje te televizije s sedežem v Sarajevu, ki v regiji zaposluje okoli 200 ljudi, odzvali z zaskrbljenostjo. Opozorili so, da pomeni hud udarec za celoten medijski prostor v tem delu Evrope.

Al Jazeera Balkans je danes predvajala svojo zadnjo oddajo lastne produkcije. Voditeljica Dalija Hasanbegović se je od gledalcev poslovila ob koncu opoldanskih novic.

Povedala je, da gre za zadnjo informativno oddajo televizije Al Jazeera Balkans. "Hvala vam za skoraj 14 let zaupanja. Ponosni smo na vsakega od 4.970 dni, ki smo jih preživeli v službi vam," je dejala.

Razlog za zaprtje?

Televizija bo popolnoma prenehala oddajati konec meseca, do tedaj pa bodo program zapolnili s ponovitvami.

Odločitev pomeni, da bodo zaprli tudi vse pisarne Al Jazeera Balkans, ki so poleg Sarajeva še v Zagrebu, Beogradu, Skopju in Podgorici.

Za zaprtje naj bi se v Dohi po poročanju sarajevskih medijev odločili že pred mesecem dni po reviziji poslovanja. Uradnega razloga za zaprtje te balkanske televizije Al Jazeera še ni navedla.

Hrvaško novinarsko društvo in sindikat hrvaških novinarjev sta danes sporočila, da sta z veliko zaskrbljenostjo sprejela novico o ukinitvi Al Jazeere Balkans.

Hud udarec za celoten medijski prostor

"Ta odločitev ni le konec pomembnega medijskega projekta, temveč tudi hud udarec za celoten medijski prostor tega dela Evrope in jasen pokazatelj, kako krhek je sistem svobodnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva," so med drugim sporočili v izjavi za javnost, ki so jo objavili na spletni strani društva.

Al Jazeera je program v jezikih držav z območja nekdanje Jugoslavije uvedla leta 2011, potem ko je kupila lokalno televizijo v Sarajevu in tam vzpostavila regionalni sedež Al Jazeere Balkans. To je bil prvi televizijski kanal zasebnega medijskega koncerna Al Jazeera Media Network, ki ni imel programa v angleškem ali arabskem jeziku.