Nemški mediji: Vučića je strah volitev. Aretacij bo še veliko.

Nemški mediji opozarjajo, da se predsednik Vučić boji novih volitev, proteste označuje za tujo zaroto, medtem pa se krepi represija nad študenti in novinarji. Protestno gibanje pa se spoprijema z notranjimi napetostmi in strateškimi izzivi.

Nemško govoreči mediji danes veliko poročajo o množičnih protestih v Srbiji. Opozarjajo na spreminjajočo se dinamiko gibanja in naraščajočo represijo predsednika Aleksandra Vučića. Mediji tudi ugotavljajo, da oblast poskuša protestnike prikazati kot skrajneže, tujce ali celo teroriste, kar bi lahko uporabili kot izgovor za okrepljeno represijo, vključno z aretacijami in zastraševanjem. Prav zadnjega naj bi bilo v prihodnjih dneh in tednih še veliko, napovedujejo Nemci.

Vučić pod pritiskom protestov, a zavrača volitve

Frankfurter Allgemeine Zeitung opozarja, da Vučić, ki je v preteklosti pogosto izkoriščal predčasne volitve, tokrat raje vztraja pri rednih, saj se boji poraza. To označujejo za prvi delni uspeh protestnikov, predvsem študentov. Predsednik očitno računa na upad energije gibanja do naslednjih volitev.

Tabloid Bild meni, da so v Srbiji "na robu državljanske vojne", ob tem pa izpostavlja paradoksalno objavo predsednika Aleksandra Vučića na Instagramu. Ob šahovski plošči je zapisal, da v prostem času rad igra šah.

Ena ključnih točk nezadovoljstva je bila Vučićeva odločna zavrnitev študentske zahteve po razpisu novih volitev, poroča nemški dnevnik. Čeprav je Vučić v preteklosti pogosto izkoriščal predčasne volitve za utrjevanje oblasti, jih zdaj, po mnenju analitikov, zavrača, ker ne more več računati na prepričljivo zmago.

Propaganda, represija in strah pred izgubo nadzora

Švicarski Neue Zürcher Zeitung pa ostro kritizira Vučićeve obtožbe o tujem vmešavanju in poskusih državnega udara ter opozarja, da so protesti množični izraz nezadovoljstva nad Srbsko napredno stranko. Kljub popolnemu nadzoru nad državnimi mediji in pravosodjem Vučić ni več prepričan o zmagi, kar označujejo za zgodovinski uspeh študentskega gibanja.

Čeprav mediji trenutno nasilje opisujejo kot zmerno, opozarjajo, da lahko izgredi okrepijo represijo. Državni mediji bodo verjetno protestnike demonizirali, medtem ko bo policija stopnjevala aretacije in zastraševanje, kar lahko vpliva na dinamiko gibanja.

Pojavljajo se tudi ideološke napetosti znotraj gibanja. Po poročanju švicarskega dnevnika v ospredje prihajajo nacionalistični toni, kot so pozivi k "vračanju Kosova", kar lahko odtuji progresivni del protestnikov, ki se zavzemajo za enakopravno državo.