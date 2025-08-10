Jokić že blestel, Antetokounmpo ostal doma

Medtem ko bo slovenska košarkarska reprezentanca danes odigrala še drugo pripravljalno tekmo z Nemčijo, se je v Cipru v soboto odvila poslastica med Grčijo in Srbijo, ki je s 76:66 pripadla zadnjim. Izstopal je Nikola Jokić s 23 točkami in 19 skoki, na drugi strani prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo ni igral.

V poplavi pripravljalnih tekem na veliko tekmovanje, ki se nezadržno bliža, sta se v soboto na Cipru ob velikem zanimanju košarkarske javnosti pomerili reprezentanci Srbije in Grčije, ki spadata v ožji krog favoritov za uspeh na letošnjem evropskem prvenstvu. Odločila je druga četrtina, ki so jo Srbi dobili s 17:8, na koncu pa so zmagali s 76:66. Blestel je glavni zvezdnik Srbije Nikola Jokić, ki je dosegel dvojni dvojček (23 točk, 19 skokov) ob metu iz igre 8/14. Bogdan Bogdanović in Nikola Jović sta dodala po devet točk. Pri Grkih je ob odsotnosti Giannisa Antetokounmpa Konstantinos Mitoglou dosegel 18 točk, Kostas Sloukas pa 11.

Zvezdnik Milwaukee Bucks z izbrano vrsto ni odpotoval na Ciper in se po individualnem programu pripravlja v Grčiji. "Giannis bo začel trenirati z ekipo takoj, ko se vrnemo s Cipra, in videli bomo, kako bo šlo, ali bo igral v Solunu ali ne. Želi se pridružiti treningom, da bomo lahko dosegli želeno homogenost. Želi igrati, mi želimo, da igra," je po srečanju glede Antetokounmpa dejal grški selektor Vassilis Spanoulis.

"Zelo sem zadovoljen. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo z izjemno intenzivnostjo. Na splošno smo igrali zelo dobro. Z Giannisom se bomo dvignili na novo raven. Vemo, kaj Giannis pomeni za reprezentanco. Vsi to vedo. Giannis z drugimi fanti, drugi fantje z Giannisom, potrudili se bomo po svojih najboljših močeh," je še dodal Spanoulis.

Na drugi strani je po srečanju spregovoril tudi Svetislav Pešić. "Nismo začeli dobro, še posebej v obrambi, v nekaterih položajih nismo bili agresivni. V drugi četrtini smo našli ritem in to je pot, ki ji moramo slediti. Ne govorimo o tem, da smo favoriti, govorimo o procesu in to je najpomembnejše. Vsak dan se moramo izboljševati, da bi bili najboljši, to je le dodaten korak. Ljudje kar naprej govorijo, vendar se ne oziramo nazaj, osredotočeni smo nase. To je čas, ko ne igraš košarke, ampak jo treniraš," je bil še jasen Pešić.

