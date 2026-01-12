Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
10.39

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Dalila Jakupović Polona Hercog Tamara Zidanšek Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka WTA lestvica

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 10.39

1 ura, 31 minut

WTA lestvica, 12. januar

Sabalenka vodi na lestvici WTA, Juvan in Erjavec v top 100

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je pred teniškim turnirjem za grand slam v avstralskem Melbournu zadržala prvo mesto na jakostni lestvici združenja WTA. | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka je pred teniškim turnirjem za grand slam v avstralskem Melbournu zadržala prvo mesto na jakostni lestvici združenja WTA.

Foto: Guliverimage

Belorusinja Arina Sabalenka je pred teniškim turnirjem za grand slam v avstralskem Melbournu zadržala prvo mesto na jakostni lestvici združenja WTA. Na drugem mestu je Poljakinja Iga Swiatek, na tretje pa se je vrnila Američanka Coco Gauff. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je z 99. napredovala na 97., Veronika Erjavec pa na 99. mesto.

V zadnjem tednu so se v najboljši deseterici zgodile še nekatere spremembe. Italijanka Jasmine Paolini je z osmega napredovala na sedmo, nova članica "top 10" je znova Švicarka Belinda Bencic, največji zdrs pa je doživela Američanka Madison Keys, ki je s sedmega nazadovala na deveto mesto.

Med Slovenkami je na svetovni lestvici najboljša Juvan na 97. mestu. Veronika Erjavec je napredovala na 99., Tamara Zidanšek na 151., Polona Hercog na 308., Dalila Jakupović pa na 334. mesto.

Lestvica WTA (12. januar 2026):

  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.990 točk
  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)               8.328
  3.  (4) Coco Gauff (ZDA)                6.423
  4.  (3) Amanda Anisimova (ZDA)          6.320
  5.  (5) Jelena Ribakina (Kaz)           5.850
  6.  (6) Jessica Pegula (ZDA)            5.453
  7.  (8) Jasmine Paolini (Ita)           4.267
  8.  (9) Mira Andrejeva (Rus)            4.232
  9.  (7) Madison Keys (ZDA)              4.003
 10. (11) Belinda Bencic (Švi)            3.512
...
 97. (99) Kaja Juvan (Slo)                  770
 99.(103) Veronika Erjavec (Slo)            765
151.(156) Tamara Zidanšek (Slo)             477
308.(333) Polona Hercog (Slo)               206
334.(336) Dalila Jakupović (Slo)            186
...

Preberite še:

Miloš Raonić
Sportal Nekdanji teniški zvezdnik končal kariero
Veronika Erjavec
Sportal V glavni del Melbourna Veronika Erjavec, vrača se Andreja Klepač
 
Dalila Jakupović Polona Hercog Tamara Zidanšek Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka WTA lestvica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.