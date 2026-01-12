Sabalenka vodi na lestvici WTA, Juvan in Erjavec v top 100

Belorusinja Arina Sabalenka je pred teniškim turnirjem za grand slam v avstralskem Melbournu zadržala prvo mesto na jakostni lestvici združenja WTA. Na drugem mestu je Poljakinja Iga Swiatek, na tretje pa se je vrnila Američanka Coco Gauff. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je z 99. napredovala na 97., Veronika Erjavec pa na 99. mesto.

V zadnjem tednu so se v najboljši deseterici zgodile še nekatere spremembe. Italijanka Jasmine Paolini je z osmega napredovala na sedmo, nova članica "top 10" je znova Švicarka Belinda Bencic, največji zdrs pa je doživela Američanka Madison Keys, ki je s sedmega nazadovala na deveto mesto.

Med Slovenkami je na svetovni lestvici najboljša Juvan na 97. mestu. Veronika Erjavec je napredovala na 99., Tamara Zidanšek na 151., Polona Hercog na 308., Dalila Jakupović pa na 334. mesto.

Lestvica WTA (12. januar 2026): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 točk

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8.328

3. (4) Coco Gauff (ZDA) 6.423

4. (3) Amanda Anisimova (ZDA) 6.320

5. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 5.850

6. (6) Jessica Pegula (ZDA) 5.453

7. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4.267

8. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4.232

9. (7) Madison Keys (ZDA) 4.003

10. (11) Belinda Bencic (Švi) 3.512

...

97. (99) Kaja Juvan (Slo) 770

99.(103) Veronika Erjavec (Slo) 765

151.(156) Tamara Zidanšek (Slo) 477

308.(333) Polona Hercog (Slo) 206

334.(336) Dalila Jakupović (Slo) 186

...

