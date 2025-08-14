Nogometaše Olimpije čaka zvečer v Albaniji najpomembnejše gostovanje sezone. Na srečanju z ogromnim vložkom jih bo prvič v zgodovini vodil nizozemski strateg Erwin van de Looi. Privrženci zmajev ga še ne poznajo, ga pa toliko bolje znan slovenski nogometni obraz iz Ljubljane. Andraž Kirm, nekdaj tudi igralec Olimpije, je z njim sodeloval pred dobrim desetletjem v Groningenu in nam opisal, kakšen trener je bil takrat zdajšnji strateg zeleno-belih. Danes mu želi veliko sreče na tekmi v Albaniji.

Kdo je novi trener Olimpije? Nizozemec Erwin van de Looi se je prvič predstavil slovenski javnosti na novinarski konferenci v ponedeljek, do krstne tekme, ko bo poskušal popeljati zmaje v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo in jo s tem zadržati v Evropi, pa bo opravil z ekipo vsega tri treninge. Tako ne bo imel veliko priložnosti, da bi čim bolje spoznal moštvo in poskušal iz njih takrat, ko bo najpotrebnejše, to pa je danes zvečer v Albaniji, iztisniti najboljše.

"Ko sem izvedel, da bo postal trener Olimpije, sem mu poslal čestitko. Lepo je, ko prideš iz tujine in ti kdo zaželi srečo. Zdelo se mi je primerno, še zlasti zaradi tega, ker je bil moj trener. Treniral me je v Groningenu, zato sem mu v Sloveniji zaželel veliko uspeha," nam je povedal Andraž Kirm, ki je pred dobrim desetletjem sodeloval v domovini tulipanov z omenjenim strategom.

Oboževal je tipični nizozemski sistem 4-3-3

Erwin van de Looi je v trenerski karieri vodil tri nizozemske prvoligaše. To so bili Groningen, Vitesse in Heracles. Trenersko kariero pri Groningenu, kjer je sodeloval tudi s Kirmom, je začel kot pomočnik trenerja. Foto: Guliverimage Kirm je v Groningenu preživel dve sezoni. V prvi je bil van de Looi še pomočnik trenerja, v drugi, ko je klub uresničil že večji cilj in se uvrstil v Evropo, pa je postal glavni trener. Kakšen pa je bil van de Looi kot trener?

"Zelo v redu. Je pa treba poudariti, da se je to dogajalo pred davnimi leti. Od tega je minilo že več kot 11 let, zato se je verjetno pozneje kot trener kaj spreminjal. O tem, kakšen je trener zdaj, ne vem dosti povedati, za takrat, ko sva sodelovala, pa lahko povem, da je oboževal tipični nizozemski sistem 4-3-3. Zadeva je dobro funkcionirala, v ekipi smo uživali. Dobro smo sodelovali. Priigrali smo si Evropo, v prvenstvu premagovali tudi najboljše nizozemske ekipe, igrali pa dokaj napadalno. Imeli smo dobro ekipo, tako da je treba trenerju van de Looiju kar čestitati. To je tudi dokazal, pozneje si je ustvaril veliko kariero," je danes 53-letnega nizozemskega stratega, ki je pred kratkim prevzel Olimpijo, pohvalil njegov nekdanji varovanec iz Slovenije.

Ko je Kirm leta 2014 zapustil Nizozemsko in se odpravil na Ciper, kjer je postal pomemben steber Omonie, je Groningen nadaljeval postopno rast in v naslednji sezoni osvojil nizozemski pokal. Van de Looi se je dokončno dokazal, njegov trenerski ugled se je še dvignil, pozneje pa je zaradi tega prejel tudi mikavno in odgovorno ponudbo Nizozemske nogometne zveze, da postane selektor mlade reprezentance do 21 let. Izziv je sprejel in ga uspešno, sodeloval je na dveh Eurih, opravljal pet let, v zadnjih dveh letih pa je bil trener Heraclesa.

Ima občutek za delo z mladimi

Kirm je imel kot nogometaš s trenerjem van de Looijem korekten, profesionalen odnos. "V določenih obdobjih pride do nesoglasij, kar pa je v športu nekaj normalnega, sploh če želiš zmagovati na tej ravni. Zato sem presenečen in vesel, da je prišel v Slovenijo," verjame, da lahko Nizozemec popelje zmaje k boljšim rezultatom.

Erwin van de Looi je pred desetimi leti popeljal Groningen do pokalne lovorike. Foto: Guliverimage

Kakšen pa je bil van de Looi v slačilnici pri Groningenu? "Lahko bi rekel, da je malce bolj tih. Deluje, kot da je utrujen. A tako je bilo pred desetletjem. Morda sem ga kot igralec drugače dojemal, kot bi ga zdaj. Je pa takrat ustvaril okrog sebe dober kolektiv. To se je videlo tudi po rezultatih. Ekipo je uspel, zasluge pripadajo seveda tudi njegovim pomočnikom, ohraniti na visoki ravni, hkrati pa je ponudil priložnost številnim mladim igralcem, ki so se pozneje uveljavili, tako da jih je lahko klub prodal. To je bila tudi filozofija Groningena," nam je potrdil, kako ima Nizozemec izjemen občutek za delo z obetavnimi mladimi igralci, katerim zna pravočasno vliti samozavest.

Tekmece analizirali kar med preoblačenjem

Andraž Kirm je nosil dres Groningena med letoma 2012 in 2014. Foto: Getty Images Na treningih, ki niso bili preveč intenzivni, se je njegov trener pri Groningenu po besedah Kirma veliko posvečal individualnim pogovorom z igralci.

"Analiz tekmecev, ki bi jih opravljali na posebnih sestankih, takrat praktično ni bilo. Več se je dogajalo na igrišču. Je bil pa eden prvih, ki je uvedel videoanalize. Ko smo prišli v slačilnico, so nam že vrteli film, v katerem je analiziral tekmeca in delal zapise. Tako si si med preoblačenjem pogledal film in si vedel vse, kar si potreboval, o tekmecu. Za tisto obdobje je bilo to zelo moderno," se je hitro privadil na takšen način podajanja informacij o tekmecu.

Nekdanjega trenerja Erwina van de Looija je ohranil (stoji povsem desno) v prijetnem spominu. Foto: Guliverimage

V Groningenu je bilo vse posvečeno razvoju igralcev, želja po prodaji najboljših je bila ogromna, klub je živel na takšen račun. V določenem smislu se je našla vzporednica tudi z Bravom, kjer se tudi trudijo, da bi mladim omogočili dovolj tekmovalnih minut in jim s tem pomagali, da prihajajo do dragocenih izkušenj.

"Lahko rečem, da sem kot nogometaš na Nizozemskem užival. Odnesel sem ogromno njihove miselnosti, zlasti tiste, povezane z nogometom," se je naučil številnih zadev, ki so ga okrepile in mu pomagale na nadaljnji nogometni poti.

V Albaniji je zelo zahtevno gostovati

Na fotografiji v boju za žogo s takratnim kapetanom Albanije Lorikom Cano na tekmi iz leta 2011, na kateri je Slovenija zmagala z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v zadnji minuti dosegel Zlatko Dedić. Foto: Guliverimage Olimpijo, katere barve je zastopal v sezoni 2016/17, čaka zvečer najpomembnejše gostovanje v tej sezoni. Če bo rezultatsko uspešna, si bo podaljšala evropsko sezono, nato pa najverjetneje zaigrala proti prvaku Gibraltarju Lincoln Red Imps, tako da bi se ji na široko odprla vrata že tretjega zaporednega nastopa v glavnem delu konferenčne lige.

"Upam, da bo Olimpiji uspelo. To bi bilo dobro za celotno državo, za celoten slovenski nogomet. Zagotovo pa se pri Olimpiji zavedajo, da ji ne bo lahko. Spominjam se, da je tam zelo težko igrati. Ko smo z reprezentanco gostovali v Albaniji, si samo stopil dol z avtobusa in že občutil, da te čaka težavno ozračje. Ne bo lahko, a verjamem, da bi lahko Olimpiji s trenerjem van de Looijem uspelo," bo zvečer držal pesti za zmaje.

Kirm si je dobro zapomnil Albanijo. Z reprezentanco Slovenije je v tej deželi, kjer bo danes Olimpija odločala o svoji usodi v Evropi, gostoval dvakrat. Leta 2011 je zmagal z 2:1, to je bil prijateljski dvoboj, leto dni pozneje pa v kvalifikacijah za SP 2014 nepričakovano izgubil z 0:1.

Ljudje pri Olimpiji verjetno vedo, kaj počnejo

Prvi dvoboj med prvakoma Slovenije in Albanije, Olimpije in Egnatie, se je končal v Stožicah brez zadetkov. Foto: Grega Valančič Nihanje v igri Olimpije ga na začetku sezone ni presenetilo. "Vseeno je klub po imenih bistveno drugačen kot v prejšnji sezoni. Ni treh najboljših igralcev. Ratnik in Florucz sta odšla, Vidovšek je še poškodovan. Njihova odsotnost se zelo pozna, a ljudje v klubu verjetno vedo, kaj počnejo. Pripeljali so nove igralce, da bi z njimi nadomestili vrzeli v ekipi. Verjetno jim še ni steklo po načrtih, a je večina igralcev že v preteklosti dokazala, da se je zmožna še vedno boriti za najvišja mesta. Tudi v tej sezoni imajo to željo. To so dokazali s tem, da so zamenjali prejšnjega trenerja Simaa, s katerim niso bili zadovoljni. Želijo pač več."

Z Nizozemcem bi se lahko prvič srečal v živo čez mesec dni, ko se bosta prvič v tej sezoni v mestnem obračunu pomerila Olimpija in Bravo. Če je Bravo na začetku sezone lahko še treniral v Šiški, pa je zdaj drugače.

V soboto čaka Bravo, ki do nadaljnjega trenirajo na igrišču viške Svobode, zahtevno gostovanje v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Stadion ŽAK je že v ruševinah, zabrneli so gradbeni stroji, preurejajo pa tudi bližnje igrišče za trening, kjer se še polaga ruša. Zato so se morali nogometaši v rumenem začasno preseliti na drug konec Ljubljane. Zdaj so gostje viške Svobode, kluba, ki ga Kirm dobro pozna, saj je zanj igral pred dvema desetletjema v drugi ligi. Tako Bravo počasi, a zanesljivo postaja vseljubljanski klub. Doma je v Šiški, tekme igra v Bežigradu, po novem pa trenira na Viču.

V soboto se odpravlja na zahtevno gostovanje, mudil se bo pri vijolicah v Ljudskem vrtu, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Koprčane. Poraja se le vprašanje, ali bo takrat še udeleženka evropskega tekmovanja ali bo že izpadla.