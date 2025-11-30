Shiffrin znova v vodstvu, Slovenki z visokim zaostankom brez finala

V Copper Mountainu poteka tretji slalom sezone. Mikaela Shiffrin je po prvi vožnji na dobri poti, da zmaga tako kot na prvih dveh. Je 28 stotink pred Wendy Holdener, že tretja Katharina Liensberge pa zaostaja 69 stotink. S številko 26 je tri sekunde in 75 stotink zaostala Ana Bucik Jogan, ki se tako ni uvrstila v finale, ki se začne ob 21. uri. Bila je 32., druga Slovenka na štartu Lila Lapanja pa je končala na 43. mestu.

Wendy Holdener je po prvi vožnji zaostala le 28 stotink. Foto: Reuters Američanka Mikaela Shiffrin je na sobotnem veleslalomu tekmo prvič v sezoni končala izven deseterice, bila je 14. Pred tem je slavila na obeh slalomskih tekmah, prvi veleslalom sezone pa končala kot četrta. Ob tem se postavlja vprašanja, ali je izjemna Američanka v slalomu sploh premagljiva. Dobila je tudi prvo vožnjo v Copper Mountainu, a njena prednost pred Švicarko Wendy Holdener vendarle ni bila previsoka, da finale ne bi bil zanimiv. Vodila je za 28 stotink. Manj kot sekundo pa sta zaostali samo še dve smučarki, tretja Katharina Liensberger iz Avstrije in četrta Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo.

Slovenski smučarki sta ostali brez finala. Ana Bucik Jogan je s številko 26 tekmo končala na 32. mestu (+3,75). Zaostanek je sicer visok, a je drugo vožnjo zgrešila samo za šest stotink. Precej več je zaostala Lila Lapanja (+5,04), a je imela visoko številko 54. Osvojila je 43. mesto. Do cilja prve vožnje je prišlo 47 smučark od 59 na štartu. Bucik Jogan in Lapanja sta bili edini Slovenk na štartu, potem ko sta zaradi poškodbe sezon že končali Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, slalom (ž), prva vožnja:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 92;94

2. Wendy Holdener (Švi) +0,28

3. Katharina Liensberger (Avt) +0,69

4. Lara Colturi (Alb) +0,74

5. Katharina Truppe (Avt) +1,16

6. Camille Rast (Švi) +1,18

7. Emma Aicher (Nem) +1,20

8. Anna Swenn Larson (Šve) +1,26

9. Lena Dürr (Nem) +1,28

10. Mina Fürst Holtmann (Nor) +1,50

...

32. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,75

43. Lila Lapanja (Slo) +5,04

Odstop: Zrinka Ljutić (Hrv)

Po nedeljski tekmi alpske smučarke čaka selitev v Kanado, kjer se bodo prihodnji konec tedna v Tremblantu merile na dveh veleslalomih.