R. K.

Petek,
28. 11. 2025,
20.43

Štefan Hadalin je postal očka

R. K.

Štefan Hadalin | Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je sporočil veselo novico. | Foto www.alesfevzer.com

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je sporočil veselo novico.

Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je pred dobrim letom dni smuči postavil v kot, zdaj pa se bo preizkusil v novi vlogi. S partnerko Katjo Krivec sta se razveselila sina Frana, poroča 24ur.com.

Štefan Hadalin in njegova dolgoletna partnerka Katja Krivec sta prvič postala starša. Sinu, ki je na svet prijokal v ljubljanski porodnišnici, sta nadela ime Fran. 

"Ponosen sem do neba," je za 24ur.com povedal Hadalin in dodal, da se mamica in dojenček počutita odlično. 

