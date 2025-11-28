Štefan Hadalin je postal očka

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je pred dobrim letom dni smuči postavil v kot, zdaj pa se bo preizkusil v novi vlogi. S partnerko Katjo Krivec sta se razveselila sina Frana, poroča 24ur.com.

Štefan Hadalin in njegova dolgoletna partnerka Katja Krivec sta prvič postala starša. Sinu, ki je na svet prijokal v ljubljanski porodnišnici, sta nadela ime Fran.

"Ponosen sem do neba," je za 24ur.com povedal Hadalin in dodal, da se mamica in dojenček počutita odlično.