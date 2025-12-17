Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
17.05

Osveženo pred

53 minut

Sreda, 17. 12. 2025, 17.05

53 minut

Ricarda Haaser

Avstrijka se še ni odrekla olimpijskim sanjam

Avtor:
Ja. M.

Ricarda Haaser | Ricarda Haaser se vrača po hudi poškodbi. | Foto Guliverimage

Ricarda Haaser se vrača po hudi poškodbi.

Foto: Guliverimage

Avstrijska alpska smučarka Ricarda Haaser, ki je preteklo sezono zaradi poškodbe meniskusa in strgane križne vezi predčasno zaključila, svojo vrnitev na bele strmine načrtuje v Semmeringu. To pomeni, da bi bila lahko nared tudi za vrhunec aktualne sezone, zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, poroča portal krone.at.

Olimpijske igre v Italiji se hitro približujejo – čez 51 dni bo v Milanu potekala otvoritvena slovesnost. Za številne športnike je možnost za nastop na največjem zimskem športnem dogodku tudi tekma s časom in nič drugače ni z Ricardo Haaser po njenem hudem padcu na domačem svetovnem prvenstvu v Saalbachu.

V St. Moritzu je že opravila prve treninge smuka, a za nastop na tekmovanju trenutno še ni pripravljena: "Zavestno sem se odločila, da ne nastopim. Nima smisla, da se ob takih časih na treningu zgolj vozim po svetu." Poleg tega ji izziv predstavlja še navajanje na novo opremo. Pri materialu nasvete pridobiva tudi od v tej sezoni izjemne Alice Robinson, a dodaja: "Žal navajanja na material ni mogoče preprosto kopirati. Najti moram tisto, kar ustreza meni – da lahko napadam, smučam napadalno. To je tisto, kar me naredi hitro."

Z nasveti ji pomaga tudi prva veleslalomistka zime Alice Robinson. | Foto: Reuters Z nasveti ji pomaga tudi prva veleslalomistka zime Alice Robinson. Foto: Reuters

Obremenitev kolena prestala uspešno

Vsaj kar zadeva koleno, je bil prvi test obremenitve pozitiven: "S kolenom je res vse v redu. V zadnjih mesecih sem morala imeti veliko potrpljenja." Povratek na tekme načrtuje po božiču v Semmeringu. Kasneje želi ponovno nastopati v treh disciplinah, trenutno pa ji je prioriteta zgolj veleslalom. V idealnem primeru računa na to, da bo konkurenčna tudi v Cortini. "Zelo si želim biti tam. A le, če imam realne možnosti za medaljo," je še dodala Haaser. 

