Ilka Štuhec preizkusila progo v Val d'Iseru

Alpske smučarske so v Val d'Iseru opravile s prvim treningom smuka. Na prvem preizkusu proge je bila najhitrejša Italijanka Sofia Goggia, edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila 13. z zaostankom 1,81.

V soboto in nedeljo bosta v Val d'Iseru v Franciji na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu tudi s Slovenko Ilko Štuhec na startu. Mariborčanka je sezono odprla z uvrstitvama v petnajsterico na smukih v St. Moritzu v Švici, dosegla je 12. in 14. mesto. V tem rangu je bila tudi na prvem treningu v Franciji, na 13. mestu je za najhitrejšo Italijansko Sofio Goggio je zaostala 1,81. Od drugega do četrtega mesta so se zvrstile Američanke. Drugo mesto je osvojila Breezy Johnson (+0,66), tretje Jacqueline Wiles (+0,71), četrta pa je bila junakinja prejšnjega konca tedna, Lindsey Vonn (+0,82).

