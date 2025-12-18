Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
18. 12. 2025,
11.54

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Val d'Isere alpsko smučanje Ilka Štuhec Ilka Štuhec

Četrtek, 18. 12. 2025, 11.54

17 minut

Alpsko smučanje, Val d'Isere, smuk, prvi trening (ž)

Ilka Štuhec preizkusila progo v Val d'Iseru

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ilka Štuhec | Foto Reuters

Foto: Reuters

Alpske smučarske so v Val d'Iseru opravile s prvim treningom smuka. Na prvem preizkusu proge je bila najhitrejša Italijanka Sofia Goggia, edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila 13. z zaostankom 1,81.

V soboto in nedeljo bosta v Val d'Iseru v Franciji na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu tudi s Slovenko Ilko Štuhec na startu. Mariborčanka je sezono odprla z uvrstitvama v petnajsterico na smukih v St. Moritzu v Švici, dosegla je 12. in 14. mesto. V tem rangu je bila tudi na prvem treningu v Franciji, na 13. mestu je za najhitrejšo Italijansko Sofio Goggio je zaostala 1,81. Od drugega do četrtega mesta so se zvrstile Američanke. Drugo mesto je osvojila Breezy Johnson (+0,66), tretje Jacqueline Wiles (+0,71), četrta pa je bila junakinja prejšnjega konca tedna, Lindsey Vonn (+0,82).

Preberite še:

THUMB
Sportal Prvič po hudem padcu in dveh operacijah se je oglasila švicarska smučarka
Ricarda Haaser
Sportal Po hudi poškodbi se še ni odrekla olimpijskim sanjam
Val Gardena
Sportal V Val Gardeni odpovedali drugi trening smuka
Val d'Isere alpsko smučanje Ilka Štuhec Ilka Štuhec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.