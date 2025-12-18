V izločilne boje v Carezzi le Mastnak

V Carezzi poteka četrti paralelni veleslalom sezone svetovnega pokala v deskanju na snegu. Od štirih slovenskih predstavnikov se je v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, v kvalifikacijah je zasedel deseto mesto. Njegov tekmec v osmini finala bo Avstrijec Alexander Payer.

Žan Košir je sicer nastopil najboljše letos, a sta mu za uvrstitev v finalne obračune zmanjkali dve desetinki sekunde, zasedel je 20. mesto. Spet pa se ni izkazal Rok Marguč, spet se ni uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo 32 najboljših.

Gloria Kotnik je tako kot Košir zasedla 20. mesto, za 16. mestom je zaostala 18 stotink.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Japonka Tsubaki Miki in Italijan Maurizio Bormolini.

Izločilni boji se bodo začeli ob 12.45 uri.

