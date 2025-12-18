Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
12.01

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Gloria Kotnik Tim Mastnak

Četrtek, 18. 12. 2025, 12.01

15 minut

Deskanje na snegu, Carezza

V izločilne boje v Carezzi le Mastnak

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tim Mastnak Rogla 2025 | Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah deseti. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah deseti.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V Carezzi poteka četrti paralelni veleslalom sezone svetovnega pokala v deskanju na snegu. Od štirih slovenskih predstavnikov se je v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, v kvalifikacijah je zasedel deseto mesto. Njegov tekmec v osmini finala bo Avstrijec Alexander Payer.

Žan Košir je sicer nastopil najboljše letos, a sta mu za uvrstitev v finalne obračune zmanjkali dve desetinki sekunde, zasedel je 20. mesto. Spet pa se ni izkazal Rok Marguč, spet se ni uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo 32 najboljših.

Gloria Kotnik je tako kot Košir zasedla 20. mesto, za 16. mestom je zaostala 18 stotink.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Japonka Tsubaki Miki in Italijan Maurizio Bormolini.

Izločilni boji se bodo začeli ob 12.45 uri.

Preberite še:

Gloria Kotnik
Sportal Slovenski deskarji brez uspeha v olimpijski Cortini
Gloria Kotnik Tim Mastnak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.