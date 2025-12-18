Ukrajinci v ruskem mestu zadeli tanker. Poročajo o mrtvih. #video

Ukrajinske sile so v sredo popoldne v ruskem pristanišču Rostov na Donu zadele tanker, pri čemer je umrlo več članov posadke.

O tem je poročal guverner Rostova Jurij Sljusar, ki je na Telegramu sporočil, da je "ukrajinski napad z brezpilotnim letalom resno poškodoval tanker".

"Reševalne službe gasijo požar na tankerju. Nafta se na srečo ne izteka," je še povedal. Poleg tega je Sljusar izjavil, da je napad poškodoval majhen del mestne infrastrukture.

Število ubitih članov posadke za zdaj še ni znano.

Putin: Svoje cilje v Ukrajini bom dosegel. Vojaško ali diplomatsko.

Napad se je zgodil dan po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da bo svoje cilje v Ukrajini dosegel tako ali drugače, diplomatsko ali vojaško.

Putin je tudi poudaril, da so bile njegove sile v letu 2025 v visoki pripravljenosti in so bile pripravljene okrepiti ofenzivo. Po ruskih poročilih so v preteklem letu ruske sile zasedle več kot 300 naselij na območju, kjer se trenutno spopadajo ukrajinske in ruske sile.