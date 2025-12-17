Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
10.12

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
smuk alpsko smučanje Val Gardena

Sreda, 17. 12. 2025, 10.12

1 ura, 5 minut

Svetovni pokal, smuk

V Val Gardeni odpovedali drugi trening smuka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Val Gardena | Foto Reuters

Foto: Reuters

Organizatorji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev v Val Gardeni v Italiji so bili prisiljeni odpovedati drugi uradni preizkus proge pred načrtovanima moškima smukoma. Tekmovalna žirija se je skupaj z organizatorji odločila, da današnjega treninga ne bodo izpeljali zaradi slabega vremena z mokrim snegom in dežjem, so sporočili.

Prvi od dveh načrtovanih smukov je na progi Saslong v Val Gardeni predviden v četrtek kot nadomestna lokacija za odpadlo preizkušnjo, ki bi morala biti v Beaver Creeku v ZDA.

Miha Hrobat | Foto: Reuters Miha Hrobat Foto: Reuters Na prvem treningu je bil od naših najboljši Miha Hrobat

Na torkovem prvem in edinem treningu je najhitrejši čas dosegel švicarski as Marco Odermatt, najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil deveti z zaostankom 1,57 sekunde. V Val Gardeni sta tudi Nejc Naraločnik in Martin Čater, ki sta bila z zaostankoma več kot šest sekund nekonkurenčna najboljšim 30.

V Val Gardeni bo v petek na sporedu superveleslalom, v soboto še en smuk. Hrobat je tekmovalno sezono v Copper Mountainu odprl s 13. mestom na superveleslalomu, v Beaver Creeku, kjer je bil lani tretji na smuku, je tokrat na smuku dosegel 16. mesto in 24. na superveleslalomu, Naraločnik je bil 27. na smuku na progi Ptic roparic.

V nedeljo in ponedeljek bosta v bližnji Alta Badii na sporedu še veleslalom in slalom. Slovenski adut na veleslalomu bo Žan Kranjec, ki se je na na progi Gran Risa petkrat zavihtel na oder za zmagovalce, petkrat je bil tretji, nazadnje pred dvema letoma.

Kranjec je sezono začel z uvrstitvama v prvo deseterico, z devetim mestom na veleslalomu v Söldnu in šestim na tekmi v Copper Mountainu. V Beaver Creeku, kjer je bil lani na stopničkah s tretjim mestom, je bil 24., v Val d'Iseru pa 20.

V soboto in nedeljo bosta v Val d'Iseru v Franciji na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu tudi s Slovenko Ilko Štuhec na startu. Mariborčanka je sezono odprla z uvrstitvama v petnajsterico na smukih v St. Moritzu v Švici, dosegla je 12. in 14. mesto.

Preberite še:

Mikaela Shiffrin Courchevel
Sportal Shiffrin ostaja nepremagana, Bucik Jogan v finalu pridobila 15 mest
Val Gardena Miha Hrobat
Sportal Smukači v zasneženih Dolomitih, Hrobat deveti
Lindsey Vonn
Sportal Tudi Slovenci imamo svoje čudeže, ki premikajo meje
smuk alpsko smučanje Val Gardena
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.