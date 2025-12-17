V Val Gardeni odpovedali drugi trening smuka

Organizatorji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev v Val Gardeni v Italiji so bili prisiljeni odpovedati drugi uradni preizkus proge pred načrtovanima moškima smukoma. Tekmovalna žirija se je skupaj z organizatorji odločila, da današnjega treninga ne bodo izpeljali zaradi slabega vremena z mokrim snegom in dežjem, so sporočili.

Prvi od dveh načrtovanih smukov je na progi Saslong v Val Gardeni predviden v četrtek kot nadomestna lokacija za odpadlo preizkušnjo, ki bi morala biti v Beaver Creeku v ZDA.

Miha Hrobat Foto: Reuters

Na torkovem prvem in edinem treningu je najhitrejši čas dosegel švicarski as Marco Odermatt, najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil deveti z zaostankom 1,57 sekunde. V Val Gardeni sta tudi Nejc Naraločnik in Martin Čater, ki sta bila z zaostankoma več kot šest sekund nekonkurenčna najboljšim 30.

V Val Gardeni bo v petek na sporedu superveleslalom, v soboto še en smuk. Hrobat je tekmovalno sezono v Copper Mountainu odprl s 13. mestom na superveleslalomu, v Beaver Creeku, kjer je bil lani tretji na smuku, je tokrat na smuku dosegel 16. mesto in 24. na superveleslalomu, Naraločnik je bil 27. na smuku na progi Ptic roparic.

V nedeljo in ponedeljek bosta v bližnji Alta Badii na sporedu še veleslalom in slalom. Slovenski adut na veleslalomu bo Žan Kranjec, ki se je na na progi Gran Risa petkrat zavihtel na oder za zmagovalce, petkrat je bil tretji, nazadnje pred dvema letoma.

Kranjec je sezono začel z uvrstitvama v prvo deseterico, z devetim mestom na veleslalomu v Söldnu in šestim na tekmi v Copper Mountainu. V Beaver Creeku, kjer je bil lani na stopničkah s tretjim mestom, je bil 24., v Val d'Iseru pa 20.

V soboto in nedeljo bosta v Val d'Iseru v Franciji na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu tudi s Slovenko Ilko Štuhec na startu. Mariborčanka je sezono odprla z uvrstitvama v petnajsterico na smukih v St. Moritzu v Švici, dosegla je 12. in 14. mesto.

Preberite še: