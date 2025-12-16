Alpski smučarji s sezono nadaljujejo v osrčju Dolomitov. Specialiste za hitre discipline čakata dva smuka in superveleslalom. Na prvem treningu smuka je bil Miha Hrobat na devetem mestu. Najhitrejši je bil Marco Odermatt.

Miha Hrobat je bil na treningu deveti. Foto: Reuters Marco Odermatt je bil najhitrejši na prvem smukaškem treningu pred četrtkovo preizkušnjo za svetovni pokal v italijanski Val Gardeni. Za vodilnim tekmovalcem v skupni razvrstitvi iz Švice sta v težkih pogojih (sneženje in slaba vidljivost) se uvrstila Avstrijec Daniel Hemetsberger (+0.72) in Italijan Dominik Paris (+0,78).

Med tremi slovenskimi smukači je bil najhitrejši Miha Hrobat (+1,57) na devetem mestu. Martin Čater (+6,14) je na prvem treningu osvojil 60., Nejc Naraločnik (+6,39) pa 63. mesto v konkurenci 79 tekmovalcev. Četrti član slovenske ekipe Rok Ažnoh se je nedavno poškodoval in bil operiran.

Smukaška preizkušnja v Val Gardeni bo na sporedu v četrtek ob 11.45.