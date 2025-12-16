Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

16. 12. 2025,
16.40

1 ura, 29 minut

Torek, 16. 12. 2025, 16.40

1 ura, 29 minut

Smukači v zasneženih Dolomitih, Hrobat na prvem treningu deveti

M. P., STA

Val Gardena Nejc Naraločnik | Prvi trening je potekal v sneženju in ob slabi vidljivosti. Nejc Naraločnik. | Foto Reuters

Prvi trening je potekal v sneženju in ob slabi vidljivosti. Nejc Naraločnik.

Foto: Reuters

Alpski smučarji s sezono nadaljujejo v osrčju Dolomitov. Specialiste za hitre discipline čakata dva smuka in superveleslalom. Na prvem treningu smuka je bil Miha Hrobat na devetem mestu. Najhitrejši je bil Marco Odermatt.

Miha Hrobat je bil na treningu deveti. | Foto: Reuters Miha Hrobat je bil na treningu deveti. Foto: Reuters Marco Odermatt je bil najhitrejši na prvem smukaškem treningu pred četrtkovo preizkušnjo za svetovni pokal v italijanski Val Gardeni. Za vodilnim tekmovalcem v skupni razvrstitvi iz Švice sta v težkih pogojih (sneženje in slaba vidljivost) se uvrstila Avstrijec Daniel Hemetsberger (+0.72) in Italijan Dominik Paris (+0,78). 

Med tremi slovenskimi smukači je bil najhitrejši Miha Hrobat (+1,57) na devetem mestu. Martin Čater (+6,14) je na prvem treningu osvojil 60., Nejc Naraločnik (+6,39) pa 63. mesto v konkurenci 79 tekmovalcev. Četrti član slovenske ekipe Rok Ažnoh se je nedavno poškodoval in bil operiran.

Smukaška preizkušnja v Val Gardeni bo na sporedu v četrtek ob 11.45.

Rok Ažnoh se je poškodoval na tekmi v ZDA. | Foto: Reuters Rok Ažnoh se je poškodoval na tekmi v ZDA. Foto: Reuters Roka Ažnoha so po poškodbi kolena in operaciji čaka dolgotrajno okrevanje. Triindvajsetletni mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je v Innsbrucku v Avstriji prestal operacijo, kjer je že začel s fizioterapijo, so za STA sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. "Ažnoha je operiral doktor Christian Fink v Innsbrucku. Okrevanje poteka dobro. Trenutno rehabilitacija poteka v oskrbi športne terapije Huber&Maier, kjer bo Rok ostal do konca tedna, nato se vrača v domačo oskrbo in bo rehabilitacijo nadaljeval v Sloveniji."
