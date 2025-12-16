Kansai Helios s četrto zmago na vrhu lige

Košarkarji Kansai Heliosa so dosegli četrto zmago v ligi Aba 2 in po nepopolnem petem krogu skočili na prvo mesto razpredelnice. V Kragujevcu so premagali Radnički s 95:77.

Čeprav so Domžalčani odpotovali v Srbijo z vsega desetimi igralci, jim gostitelji, ki so še brez zmage, niso bili kos. Po prvi četrtini so vodil že s 15 točkami prednosti, tudi v nadaljevanju pa so imeli vse niti igre v svojih rokah. Najboljši strelci Kansai Heliosa so bili Blaž Mahkovic z 22 točkami, Jan Zemljič in Jon Dolničar, ki sta jih dodala po 17, ter Caleb Dorsey - 16.

Zasedba trenerja Jureta Močnika bo v rednem delu odigrala še tri tekme. V drugi polovici januarja bodo gostili črnogorski Mornar ter Široki Brijeg iz BiH, v zadnjem krogu pred četrtfinalom v začetku marca pa bodo gostovali v Podgorici pri Bemaxu.