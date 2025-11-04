Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
20.29

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kansai Helios Domžale ABA 2

Torek, 4. 11. 2025, 20.29

8 minut

Druga liga ABA

Domžalski košarkarji zmagali v Skopju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ABA2: TFT Mozzart Skopje - Kansai Helios Domžale | Domžalčani so zmagali v Skopju. | Foto TFT Mozzart Skopje

Domžalčani so zmagali v Skopju.

Foto: TFT Mozzart Skopje

Košarkarji Kansai Heliosa so na tretji tekmi lige Aba 2 v Skopju zmagali s 84:83. Ekipa iz Domžal je drugič slavila v regionalnem tekmovanju, pred tem je premagala Slobodo Tuzlo in izgubila proti Borcu iz Banjaluke.

V izjemno razburljivem dvoboju v dvorani Kale je odločilno točko dosegel Jon Dolničar, ki je dve sekundi pred koncem zadel prvi prosti met, drugega pa zgrešil za tesno zmago.

Dolničar je bil s 27 točkami tudi najbolj učinkovit igralec domžalske zasedbe. Alen Malovčić je za zmago prispeval 16 točk in devet skokov, Lenart Sirc pa 14 točk in sedem skokov.

Kansai Helios naslednja tekma čaka 19. novembra, v Domžale prihaja Primorje Herceg Novi.

Preberite še:

Borac : Kansai Helios
Sportal Kansai Helios izgubil na gostovanju v Banjaluki
Cibona - Ilirija, kvalifikacije za ligo ABA
Sportal Cibona izstopila iz lige Aba 2
Kansai Helios Domžale ABA 2
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.