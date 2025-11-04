Domžalski košarkarji zmagali v Skopju

Košarkarji Kansai Heliosa so na tretji tekmi lige Aba 2 v Skopju zmagali s 84:83. Ekipa iz Domžal je drugič slavila v regionalnem tekmovanju, pred tem je premagala Slobodo Tuzlo in izgubila proti Borcu iz Banjaluke.

V izjemno razburljivem dvoboju v dvorani Kale je odločilno točko dosegel Jon Dolničar, ki je dve sekundi pred koncem zadel prvi prosti met, drugega pa zgrešil za tesno zmago.

Dolničar je bil s 27 točkami tudi najbolj učinkovit igralec domžalske zasedbe. Alen Malovčić je za zmago prispeval 16 točk in devet skokov, Lenart Sirc pa 14 točk in sedem skokov.

Kansai Helios naslednja tekma čaka 19. novembra, v Domžale prihaja Primorje Herceg Novi.

