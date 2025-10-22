Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Banjaluka košarka ABA 2 Kansai Helios

Liga Aba 2

Kansai Helios izgubil na gostovanju v Banjaluki

STA

Borac : Kansai Helios | Domžalčani so izgubili pri Borcu. | Foto Borac WWIN

Domžalčani so izgubili pri Borcu.

Foto: Borac WWIN

Košarkarji Kansai Heliosa so doživeli prvi poraz v ligi Aba 2. Po tesni zmagi v uvodnem krogu doma proti Slobodi iz Tuzle so morali na gostovanju v Banjaluki priznati premoč Borcu, ki je slavil z 79:70 (24:31, 45:43, 55:61).

Domžalčani, ki so edini slovenski predstavnik v drugoligaškem regionalnem tekmovanju, so odlično odigrali prve tri četrtine in katastrofalno zadnjo. V desetih minutah so dosegli vsega devet točk. Ob tem so zelo slabo skakali (37:12), ob tem, da v 40 minutah niso ujeli niti ene odbite žoge v napadu, in imeli kar 20 izgubljenih žog.

V odsotnosti kapetana Blaža Mahkovica so večino točk dosegli Jon Dolničar (22 točk, trojke 4:6), Alen Malovčić (15 točk) in Jan Zemljič (14 točk).

Liga Aba v novi sezoni poteka po spremenjenem sistemu. V njej nastopa 16 klubov, ki so razdeljeni v štiri podskupine s skupno lestvico. Kansai Helios je v podskupini 2 s Širokim Brijegom, Podgorico in MZT Skopjem.

Vsaka ekipa bo odigrala osem tekem rednega dela; dve proti tekmecema iz svoje podskupine ter še po dve doma in v gosteh z ekipami iz preostalih treh podskupin. Najboljših osem po rednem delu si bo zagotovilo končnico.

Zasedba trenerja Jureta Močnika bo naslednjo tekmo igrala 4. novembra v Skopju proti ekipi TFT.

