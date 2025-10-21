Teja Oblak z Galatasarayem še brez poraza

Izjemna predstava in dvojni dvojček Zale Friškovec nista bila dovolj za prvo zmago Soprona v košarkarski evroligi, saj Schio z Jessico Shepard ni dovolil presenečenja. Teja Oblak z Galatasarayem ostaja brez poraza. Do dvojnega dvojčka v Švici je prišla tudi Hana Ivanuša, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Zala Friškovec je na tekmi med Familo Schiom in Sopronom na parketu prebila vseh 40 minut, ob dvojnem dvojčku je prikazala izjemno predstavo, so zapisali pri KZS, ki pa ni bila dovolj za prvo evroligaško zmago Madžark. Schio je bil namreč boljši z 82:65. Friškovec je zabeležila 23 točk, deset skokov in tri podaje, v vrstah zmagovalk je Shepard v 19 minutah igre dosegla sedem točk ter po pet skokov in podaj.

Še drugič je zmagal turški Galatasaray s Tejo Oblak. Z 62:56 je slavil v Franciji. Oblak je bila znova odlična, saj je prispevala 12 točk, štiri skoke in štiri podaje.

Galatasaray to sezono ne pozna poraza. Zelo prepričljiv je tudi v državnem prvenstvu, kjer si s tremi zmagami skupaj s Fenerbahčejem deli prvo mesto na lestvici. Tokrat je s 75:52 premagal Melikgazi, Oblak pa je zbrala pet točk, dva skoka in tri podaje.

V Rusiji še naprej prevladuje UMMC Jekaterinburg z Evo Lisec. Slednja je za zmago s 94:72 nad Samaro v 19 minutah igre dodala devet točk, sedem skokov in dve podaji.

Eva Lisec Foto: FIBA

Vodilni na lestvici je tudi Sopron, ki je bil v nedeljo s 100:57 prepričljivo boljši od Szigetszentmiklosa. Friškovec je imela po naporni evropski tekmi skromno minutažo. UNI Gyor je s 75:93 izgubil proti ekipi TFSE, Mojca Jelenc je tekmo končala z dvema točkama, skokoma in podajo.

Do dvojnega dvojčka je v Švici prišla Ivanuša. BBC Troistorrents-Chanlais je za tretjo prvenstveno zmago s 75:64 premagal zasedbo iz Ženeve. Slovenska reprezentantka je zbrala 16 točk, deset skokov in štiri podaje.

V Italiji je Schio v gosteh prepričljivo ugnal Broni, Jessica Shepard je k zmagi prispevala 18 točk in pet skokov. Do prve zmage pa je prišel Alama San Martino, ki je bil prav tako v gosteh z 71:65 boljši od Battipaglie. Tina Cvijanović je igrala slabih 30 minut ter dosegla štiri točke, tri skoke in podaje.

Ajša Sivka, Lea Debeljak in Ajda Burgar so doživele poraze. Joventut je v derbiju moral priznati premoč Gironi, ki ostaja na vrhu. Ob porazu s 64:71 je Sivka prispevala štiri točke, tri skoke in podajo.

Prvi poraz v nemškem prvenstvu je doživel Marburg, ki je s 50:68 klonil proti Albi. Lea Debeljak je vknjižila šest točk, tri skoke in podajo.

DSK Basketball Brandys je v češki ligi izgubil proti Brnu s 66:90. Ajda Burgar je zabeležila tri točke ter skok in podajo.

