Slovenske košarkarske reprezentantke uspešno nastopajo v tujih ligah. Izjemen večer je v španski ligi uspel Ajši Sivki, ki je za zmago Joventuta brez zgrešenega meta iz igre prispevala 25 točk. Lea Debeljak je še na drugi tekmi zapored z zadnjim metom odločila zmagovalca. Teja Oblak se je veselila zmage v Evroligi.

Ajša Sivka blesti na uvodu sezone španskega državnega prvenstva. Joventut je zabeležil še drugo zmago. V gosteh je s 97:90 ugnal Estudiantes, glavna zgodba tekme in konca tedna pod španskimi koši pa je bila mlada slovenska reprezentantka. V dobrih 31 minutah igre je namreč dosegla 25 točk in to brez zgrešenega meta iz igre. Zadela je oba meta za dve točki, za tri pa vseh sedem od sedmih poskusov. 17 točk je zabeležila že v uvodnih šestih minutah igre. Ob tem je za statistični indeks 31 dodala še osem skokov in dve podaji, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Lea Debeljak spet z odločilno trojko

V Nemčiji se je odlično znašla Lea Debeljak. Njen Marburg je na prvenstvu tretjič zmagal, ko je z 72:69 ugnal Herner, in to kljub temu da je ob polčasu zaostajal za 17 točk (33:50). Še drugič zapored je zmago svoji ekipi prinesla prav Debeljak. Potem ko je pred tednom dni odločilno trojko zadela deset sekund pred iztekom podaljška, je tokrat vajo ponovila 8,3 sekunde pred iztekom rednega dela. Trojko je zadela s skoraj istega mesta v desnem kotu igrišča. Tudi sicer je odigrala izjemno tekmo, saj je zbrala 23 točk, štiri skoke in tri podaje.

Lea Debeljak je spet zadela odločilno trojko. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V Evroligi do zmage le Teja Oblak

Od slovenskih predstavnic v Evroligi je do uvodne zmage prišla le Teja Oblak. Za zmago Galatasaraya nad Schiom je v slabih 26 minutah igre dosegla 13 točk, skok in pet podaj. Jessica Shepard je v premiernem nastopu v dresu italijanskega prvaka igrala 31 minut ter ob porazu zbrala deset točk, sedem skokov in tri podaje. Zala Friškovec je bila s Sopronom poražena proti francoski ekipi Basket Flammes 54:82. Prispevala je dve točki, pet skokov in dve podaji. Ta četrtek se bosta v Schiu pomerili Shepard in Friškovec, Oblak pa bo v sredo gostovala v Franciji.

Prvi dvojni dvojček

So bile pa vse tri uspešne na državnih prvenstvih. Galatasaray je bil v gosteh s 75:67 boljši od Bešiktaša. Oblak je zbrala devet točk, skok in štiri podaje. Shepard je tudi pod italijanskimi koši čakal dvoboj z reprezentančno soigralko. Schio je s 77:58 ugnal Alamo San Martimo. Naturalizirana slovenska košarkarica je zabeležila prvega dvojnega dvojčka v novem dresu in že bila izbrana za najkoristnejšo igralko kola. To ji je uspelo s 23 doseženimi točkami in desetimi skoki. Tina Cvijanović je na drugi strani zbrala štiri točke, dva skoka in dve podaji. Sopron je na Madžarskem z 92:40 prepričljivo ugnal Ujbudo in dosegel še četrto zmago. Friškovec je dosegla štiri točke in šest skokov. Uspešen je bil tudi UNI Gyor. Za drugi prvenstveni uspeh je z 78:60 premagal Szigetszentmiklos. Mojca Jelenc je igrala dobrih 22 minut in tekmo končala s 13 točkami, petimi skoki in tremi podajami.

Jessica Shepard je bila izbrana za najkoristnejšo igralko kola v Italiji. Foto: Aleš Fevžer

Nič novega v Rusiji

Nič novega se ni zgodilo v Rusiji. UMMC Ekaterinburg je še naprej prepričljiv. Za tretjo ligaško zmago v sezoni je s 83:55 ugnal Neftyanik Omsk. Eva Lisec je prispevala štiri točke in tri skoke. Hana Ivanuša je s Troistorrents-Chanlais na švicarskem prvenstvu v gosteh premagala Pully. Dosegla je pet točk, sedem skokov in pet podaj. Ajda Burgar pa je bila na Češkem z ekipo Basketball Brandys z 88:73 boljša od Slovanke. Za zmago je dodala osem točk, štiri skoke in dve podaji.

Po točno 895 dneh je Maruša Seničar v četrtek v Samokovu spet zaigrala v dresu Cinkarne Celje, s katero je v petih sezonah osvojila kar 12 lovorik. Celjanke se v ligi WABA z gostovanja v Bolgariji vračajo s polovičnim uspehom. Z 89:63 so ugnale Rilski Sportist in bile z 69:82 poražene proti Montani. Seničar je dosegla štiri točke, tri skoke in podajo oziroma štiri točke in pet skokov. Zoja Štirn je dodala deset točk, skok in podajo ter devet točk, štiri skoke in podajo.

