Krampelj se je izkazal v Španiji, prva zmaga Hrovata v Franciji

V minulem tednu sta se med reprezentančnimi kandidati na mednarodni sceni najbolj izkazala Martin Krampelj v Bilbau ter Gregor Horvat, ki je dosegel prvo ligaško zmago za Dijon v Franciji.

V drugem krogu španske lige ACB je do prve zmage prišel Bilbao, s 95:85 je ugnal povratnika v prvoligaško druščino San Pablo Burgos. Martin Krampelj je igral slabih 14 minut ter v tem času zbral 11 točk in pet skokov. Gran Canaria je še drugič izgubila, tokrat z 72:81 proti Unicaji. Slovenski Američan Mike Tobey je zbral 14 točk, sedem skokov in tri podaje, Žiga Samar je dodal pet točk in dve skoka.

Za San Pablo Burgos je še v pretekli sezoni igral Miha Lapornik, ki je po novem soigralec Aljaža Kunca v poljskem Torunu. Tudi slednji je ligaško sezono začel z dvema porazoma, nazadnje je bila z 82:67 boljša Legia. Kunc je dosegel devet točk, tri skoke in podajo, Lapornik je zbral dve točki in tri skoke.

Na prvo ligaško zmago prav tako še čaka Luka Ščuka. Braunschweig je v nemškem prvenstvu doživel četrti poraz, z 78:73 ga je ugnal Trier. Slovenski reprezentant je dosegel šest točk, sedem skokov in dve podaji.

Gregor Hrovat Foto: Reuters V Franciji sta bila slovenska igralca polovično uspešna. Gregor Hrovat je z Dijonom prišel do prve prvenstvene zmage s 76:64 proti Choletu, zbral je 14 točk, tri skoke in pet podaj. Limoges je proti Nanterru klonil tesno z 89:91. Leon Stergar je prispeval deset točk, dva skoka in tri podaje.

V ligi Aba je med igralci, ki ne nastopajo za slovenske predstavnike, Klemen Prepelič z Dubajem v uvodnih dveh krogih moči meril z rojakoma. Proti Splitu (Zoran Dragić deset točk, dva skoka in tri podaje) je za zmago 92:58 zabeležil 11 točk, dva skoka in tri podaje, proti Borcu (Žiga Dimec dve točki) pa ob zmagi 77:53 ostal brez koša. Šest točk, dva skoka in podajo je zabeležil ob evroligaškem porazu proti Olympiakosu. V zasedbi milanske Olimpie Josh Nebo in Vlatko Čančar nista bila v postavi, saj sta oba poškodovana.

Würzburg, ki ga vodita trener Sašo Filipovski in pomočnik Dejan Mihevc, je Fibino ligo prvakov začel z zmago 78:63 nad Trstom. Gran Canaria (trener Jaka Lakovič ter igralca Samar in Tobey) je bila z 98:61 boljša od Benfice.

V prihodnjih dneh se bo začel še Fibin evropski pokal, v katerem bodo med drugim nastopili Dijon s Hrovatom, Braunschweig s Ščuko ter Bilbao s Krampljem. S Cibono pa se bo predstavil nekdanji občasni reprezentant in povratnik pod koše Žan Mark Šiško.