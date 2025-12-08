Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
12.00

Osveženo pred

27 minut

Gregor Hrovat Aljaž Kunc Leon Stergar Žiga Samar košarkarski legionarji Alen Omić Martin Krampelj

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 12.00

27 minut

Slovenski košarkarski legionarji

Krampelj v slovenskem dvoboju v Španiji premagal Samarja

Avtor:
STA

Martin Krampelj | Martin Krampelj je za Bilbao proti Gran Canarii dosegel deset točk. | Foto Grega Valančič/Sportida

Martin Krampelj je za Bilbao proti Gran Canarii dosegel deset točk.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski košarkarski reprezentanti so imeli po obveznostih v izbrani vrsti znova tudi klubske. V Španiji sta se na medsebojni tekmi tamkajšnje lige srečala Martin Krampelj in Žiga Samar, uspešnejši je bil Krampljev Bilbao z 79:72, so v tedenskem pregledu zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

V zanimivi tekmi je bil Bilbao boljši od Gran Canarie, Martin Krampelj je za zmagovalce igral dobrih 26 minut in zbral deset točk, pet skokov in podajo. Žiga Samar je za Gran Canario vpisal sedem točk, tri skoke in podajo.

Baskonia pa je ob zvoku sirene z 89:91 izgubila proti Valencii. Mladi Stefan Joksimović je bil v postavi Baskov, a ni dobil priložnosti za igro.

Hrovat izgubil proti drugoligašu

Gregor Hrovat je doživel poraz z Dijonom pri vodilnem Monacu. | Foto: Guliverimage Gregor Hrovat je doživel poraz z Dijonom pri vodilnem Monacu. Foto: Guliverimage Gregor Hrovat je zaradi klubskih obveznosti reprezentančne vrste moral zapustiti že po prvi tekmi v Kopru. Dijon je v torek čakala tekma francoskega pokala, ki pa jo je po podaljšku s 110:112 izgubil proti drugoligaškemu Toulonu. Dvoboj je imel zanimiv uvod, saj po posebnih pravilih francoske zveze nižjeligaš pokalno tekmo proti višjeligašu začne s prednostjo. Tako je semafor na uvodu že kazal izid 7:0.

Hrovat je ob porazu dosegel pet točk, skok in dve podaji. Dijon je zahteven obračun čakal tudi v državnem prvenstvu. Proti vodilnemu Monacu se je dobro upiral, a moral priznati premoč s 86:99. Slovenski branilec je bil med vidnejšimi posamezniki na parketu, saj je v dobrih 29 minutah zbral 22 točk, tri skoke in pet podaj.

Enaka usoda je doleta Leona Stergarja. Limoges je v gosteh z 88:91 izgubil proti Choletu. Stergar je zabeležil 12 točk, tri skoke in pet podaj.

Alen Omić je z Merkezefendijem doživel visok poraz proti evroligaškemu Fenerbahčeju. | Foto: Guliverimage Alen Omić je z Merkezefendijem doživel visok poraz proti evroligaškemu Fenerbahčeju. Foto: Guliverimage

Zahteven obračun je v Turčiji čakal Alena Omića. Merkezefendi je gostil evroligaški Fenerbahče in izgubil s 64:87. Omić je igral dobrih 20 minut ter zbral deset točk in pet skokov.

Brez zmage je ostal tudi Aljaž Kunc na Poljskem. Njegov dvojni dvojček, ki ga je vpisal s 15 točkami in desetimi skoki, ni bil dovolj za zmago Toruna proti Slasku (75:87).

Mega je v ligi Aba brez Urbana Krofliča, ki je manjkal zaradi poškodbe, s 73:85 v gosteh izgubila proti Spartaku. Poraz je doživel tudi Gregor Glas. Dunaj je bil v Zadru prekratek z 78:98. Slovenski reprezentant je tekmo končal s sedmimi točkami, skokom in dvema podajama.

Gregor Hrovat Aljaž Kunc Leon Stergar Žiga Samar košarkarski legionarji Alen Omić Martin Krampelj
