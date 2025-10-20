Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
14.49

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Alen Omić Žan Mark Šiško Gregor Hrovat Luka Ščuka Košarkarska zveza Slovenije košarkarski legionarji

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 14.49

53 minut

Košarkarski legionarji

Luka Ščuka odločil v zadnji sekundi podaljška

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Ščuka | Luka Ščuka je bil junak zmage Braunschweiga v uvodni tekmi Fibinega evropskega pokala. | Foto Guliverimage

Luka Ščuka je bil junak zmage Braunschweiga v uvodni tekmi Fibinega evropskega pokala.

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar Luka Ščuka je bil junak zmage Braunschweiga v uvodni tekmi Fibinega evropskega pokala. Zelo dobro predstavo je prikazal tudi Gregor Hrovat, a bil z Dijonom poražen. Uspešen debi Alena Omića v Turčiji, odlična igra Gregorja Glasa, poroča Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu nastopa reprezentantov.

Hayes Dončić
Sportal Dončićev soigralec pojasnil marsikaj glede Slovenije

V prvem kolu Fibinega evropskega pokala je Braunschweig po podaljšku z 98:97 premagal Anwil. Tekmo je odločil Luka Ščuka s košem v zadnjih sekundah podaljška. Slovenski reprezentant je bil prvo ime tekme, v kateri sta se moštvi kar sedemindvajsetkrat izmenjali v vodstvu. Igral je slabih 28 minut ter dosegel izjemnih 30 točk ter ujel tri odbite žoge.

Dijon Gregorja Hrovata je bil z 88:96 poražen proti Reggiani. Hrovat je prikazal zalo dobro predstavo, saj je zbral 25 točk, dva skoka in dve podaji. Dijon bo v 2. kolu v torek gostoval v Zagrebu pri Ciboni, ki je na uvodu s 93:79 ugnala Bashkimi.

Žan Mark Šiško je zabeležil dvojnega dvojčka. Petnajstim doseženim točkam je dodal pet skokov in kar deset podaj v dobrih 33 minutah igre. Branilec naslova Bilbao je evropsko sezono začel z domačim porazom 81:84 proti Peristeriju. Martin Krampelj je igral 14 minut ter prispeval tri točke in šest skokov.

Gran Canaria je v Fibini ligi prvakov pod vodstvom Jake Lakoviča še drugič zmagala. S 73:68 je bila boljša od Le Mansa. Žiga Samar je ostal brez točke in zabeležil skok in podajo, Mike Tobey je osmim točkam dodal prav toliko skokov. Pri dveh zmagah je tudi nemški Würzburg, kjer na trenerski klopi sedita Sašo Filipovski in Dejan Mihevc.

Alen Omić je med tednom okrepil turški Merkezefendi Basket in uspešno debitiral. Za zmago 84:75 nad Trabzonsporjem je v slabih 11 minutah zbral štiri točke in tri skoke. V Španiji je Bilbao izgubil proti Joventutu 69:101 (Krampelj sedem točk in skok), Gran Canaria je v gosteh s 87:80 ugnala Manreso (Tobey 10 točk, devet skokov in dve podaji, Samar dve točki, skok in podaja).

Luko Ščuko v Nemčiji v ponedeljek zvečer čaka tekma osmine finala pokalnega tekmovanja, Braunschweig bo gostoval pri Bayernu. Limoges je v Franciji po uvodnih dveh zmagah dvakrat izgubil. Tokrat s 85:117 proti Nancyju. Leon Stergar je v statistko vpisal štiri točke in podajo. Dijon je bil blizu presenečenja v Parizu, a moral priznati premoč 92:97 (Hrovat 12 točk, štirje skoki in podaje).

Preberite še:

Martin Krampelj
Sportal Krampelj se je izkazal v Španiji, prva zmaga Hrovata v Franciji
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Ajša Sivka
Sportal Izjemen večer slovenske reprezentantke v Španiji
Alen Omić Žan Mark Šiško Gregor Hrovat Luka Ščuka Košarkarska zveza Slovenije košarkarski legionarji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.