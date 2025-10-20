Slovenski košarkar Luka Ščuka je bil junak zmage Braunschweiga v uvodni tekmi Fibinega evropskega pokala. Zelo dobro predstavo je prikazal tudi Gregor Hrovat, a bil z Dijonom poražen. Uspešen debi Alena Omića v Turčiji, odlična igra Gregorja Glasa, poroča Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu nastopa reprezentantov.

V prvem kolu Fibinega evropskega pokala je Braunschweig po podaljšku z 98:97 premagal Anwil. Tekmo je odločil Luka Ščuka s košem v zadnjih sekundah podaljška. Slovenski reprezentant je bil prvo ime tekme, v kateri sta se moštvi kar sedemindvajsetkrat izmenjali v vodstvu. Igral je slabih 28 minut ter dosegel izjemnih 30 točk ter ujel tri odbite žoge.

Basketball Lowen Braunschweig Forward Luka Ščuka in the win over Anwil Wloclawek



30 points

3 boards

2 assists

3 steals

1 block

8-12 FG

33 VAL



Amazing all around performance by the 6'10 Forward in the win over Anwil Wloclawek. Ščuka finishes very comfortably around the rim and… pic.twitter.com/eod3MO4eMd — Nik Kohek Narobe (@nik_kohek) October 17, 2025

Dijon Gregorja Hrovata je bil z 88:96 poražen proti Reggiani. Hrovat je prikazal zalo dobro predstavo, saj je zbral 25 točk, dva skoka in dve podaji. Dijon bo v 2. kolu v torek gostoval v Zagrebu pri Ciboni, ki je na uvodu s 93:79 ugnala Bashkimi.

Žan Mark Šiško je zabeležil dvojnega dvojčka. Petnajstim doseženim točkam je dodal pet skokov in kar deset podaj v dobrih 33 minutah igre. Branilec naslova Bilbao je evropsko sezono začel z domačim porazom 81:84 proti Peristeriju. Martin Krampelj je igral 14 minut ter prispeval tri točke in šest skokov.

Gran Canaria je v Fibini ligi prvakov pod vodstvom Jake Lakoviča še drugič zmagala. S 73:68 je bila boljša od Le Mansa. Žiga Samar je ostal brez točke in zabeležil skok in podajo, Mike Tobey je osmim točkam dodal prav toliko skokov. Pri dveh zmagah je tudi nemški Würzburg, kjer na trenerski klopi sedita Sašo Filipovski in Dejan Mihevc.

Alen Omić je med tednom okrepil turški Merkezefendi Basket in uspešno debitiral. Za zmago 84:75 nad Trabzonsporjem je v slabih 11 minutah zbral štiri točke in tri skoke. V Španiji je Bilbao izgubil proti Joventutu 69:101 (Krampelj sedem točk in skok), Gran Canaria je v gosteh s 87:80 ugnala Manreso (Tobey 10 točk, devet skokov in dve podaji, Samar dve točki, skok in podaja).

Luko Ščuko v Nemčiji v ponedeljek zvečer čaka tekma osmine finala pokalnega tekmovanja, Braunschweig bo gostoval pri Bayernu. Limoges je v Franciji po uvodnih dveh zmagah dvakrat izgubil. Tokrat s 85:117 proti Nancyju. Leon Stergar je v statistko vpisal štiri točke in podajo. Dijon je bil blizu presenečenja v Parizu, a moral priznati premoč 92:97 (Hrovat 12 točk, štirje skoki in podaje).

