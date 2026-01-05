Slovenski košarkarji spet blesteli v evropskih ligah

Za košarkarje v različnih tekmovanjih po Evropi ni počitka. Martin Krampelj je prispeval pomemben delež za zmago Bilbaa nad Girono. Alen Omić je v Turčiji prekinil niz štirih porazov. Veliko zaslug za novo zmago Turuna ima znova Aljaž Kunc.

V Španiji se hkrati z bojem za čim boljšo uvrstitev na prvenstveni lestvici odvija tudi bitka za uvrstitev v kraljevi pokal, ki bo na sporedu med 19. in 22. februarjem. Tja vodi prvih osem mest po odigranem prvem delu ligaškega tekmovanja in na sporedu so še trije zanimivi krogi.

Stefan Joksimović ni dobil priložnosti. Foto: FIBA

Mesto, ki v tem trenutku vodi na turnir v Valencio, drži Baskonia. Z odigrano tekmo manj z osmimi zmagami in petimi porazi zaseda sedmo mesto na lestvici. V zadnjih dveh kolih je s 103:100 premagala Breogan ter z 99:92 Andoro. Mladi Stefan Joksimović proti Breoganu ni dobil priložnosti, proti Andori pa je začel v prvi peterki, igral sedem minut in pol ter v statistiko vpisal dve točki. Slabe tri minute je dobil tudi v Evroligi, kjer je Baskonia s 93:108 izgubila proti Fenerbahčeju.

Gran Canaria je prav tako s tekmo manj trenutno uvrščena na deveto mesto. Ob zaključku koledarskega leta je z 81:94 izgubila proti San Pablo Burgosu in v novo leto krenila z zmago 77:72 nad Murcio. Žiga Samar je na prvi tekmi dosegel osem točk, štiri skoke in pet podaj ter na drugi dodal tri točke in štiri skoke. Mike Tobey je zbral sedem točk, pet skokov in tri podaje oziroma 11 točk, sedem skokov in dve podaji.

Enaka usoda je doletela tudi Martina Kramplja, ki z Bilbaom še ohranja nekaj možnosti za uvrstitev v pokalno tekmovanje. Proti Valencii je bil Bilbao nemočen in izgubil z 72:116. Krampelj je igral slabih 19 minut in dosegel sedem točk in dva skoka. Ob zmagi 93:89 proti Gironi pa je bil drugi najboljši posameznik ekipe. Zbral je 14 točk, tri skoke in dve podaji. Bine Prepelič debi v drugi španski ligi še čaka, saj ima poškodovano stegensko mišico. Zamora je sicer s 97:88 premagala Melillo.

Alen Omić Foto: Aleš Fevžer

Alen Omić je zbral 12 točk

Alen Omić je s soigralci v Turčiji prekinil niz štirih porazov. Merkezefendi je bil s 104:97 boljši od ekipe Buyukcekmece in s petimi zmagami ter devetimi porazi zaseda 10. mesto. Omić je igral 13 minut ter v tem času zbral 12 točk, štiri skoke in podajo.

Nova dva poraza je v Nemčiji doživel Braunschweig. Z le štirimi zmagami in desetimi porazi je na 16. mestu prvenstvene lestvice. S 104:73 ga je ugnala Alba in z 91:62 Bayern. Luka Ščuka je sicer prikazal dobri predstavi. Dosegel je 12 točk, osem skokov in štiri podaje ter 18 točk, sedem skokov in tri podaje.

Torun je na Poljskem prišel do druge zaporedne zmage. S tesnih 90:88 je premagal Glivice. Veliko zaslug za zmago ima Aljaž Kunc, ki je prispeval 13 točk in šest skokov.

Klemen Prepelič Foto: Guliverimage

Kako je igral Klemen Prepelič?

Dubaj je po evroligaškem porazu 93:107 proti Realu v ligi ABA prišel še do enajste zmage. Z 92:78 je slavil v Splitu. Klemen Prepelič je dosegel šest točk, skok in štiri podaje, Zoran Dragić na drugi strani pet točk, skok in dve podaji. Izjemno pomembno zmago je zabeležila novomeška Krka, ki je s 77:65 ugnala SC Derby. Žak Smrekar je zbral 12 točk, tri skoke in podajo. Matic Rebec je v dresu Derbyja dosegel devet točk ter imel skok in podajo. Urbana Krofliča (Mega) in Gregorja Glasa (Vienna) medsebojni obračun čaka na današnji ponedeljek.

So pa Dunajčani doživeli neprijetno presenečenje v polfinalu pokala. Z 89:95 so izgubili proti kasnejšim zmagovalcem, ekipi Flyers Wels, in to kljub temu, da so vodili že s trinajstimi točkami razlike. Glas je prispeval 20 točk, skok in podajo.