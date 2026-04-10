Prvi kandidat za predsednika DZ je Zoran Stevanović. Podpira ga SDS. #video #vŽivo

Poslanci desetega sklica DZ so začeli mandat. V uvodu jih je nagovorila dosedanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je ocenila, da bo prihodnji mandat glede na mednarodno dogajanje poln zahtevnih izzivov. Tako za novoizvoljene poslance ne bo veliko časa za učenje, je poudarila. Sejo DZ so nato prekinili, da se je lahko sestala mandatno-volilna komisija (MVK). Tam niso vložili nobene pritožbe glede poslanskih mandatov. Ob 14.30 uri je poročilo Mandatno-volilne komisije bilo v celoti potrjeno, vseh 90 poslanskih mandatov je potrjenih. Za je glasovalo 62 poslancev, proti nihče. Ob 15. uri bodo predstavili kandidate za predsednika državnega zbora, potem bo sledilo glasovanje. Medtem se pred državnim zborom zbirajo protetsniki, ki bodo ob 15. uri protestirali proti korupciji. Shod organizira Aleš Primc, k udeležbi pa poziva tudi stranka SDS.

15.09 Prvi kandidat za predsednika DZ je Zoran Stevanović

Prvi kandidat za predsednika DZ je Zoran Stevanović. Podprta je s podpisi petih poslancev njegove stranke, treh poslancev NSi in treh poslancev SDS, je razvidno iz dokumenta.

Predlagatelji ocenjujejo, da je Stevanović "v teh razmerah kandidat, ki lahko poveže različne politične smeri, prevzame vodenje DZ ter zagotovi njegovo polno delovanje ter nemoten potek 10. sklica DZ".

Morebitne druge kandidature za zdaj še niso vložene. Drugo ime, ki se omenja je Janez Cigler Kralj.

14.56 Protestniki se že zbirajo pred državnim zborom

V SDS so napovedali, da se bodo glede volilne zakonodaje obrnili na ustavno sodišče. DVK se brani, da so volitve potekale brez nepravilnosti. Pred državnim zborom se medtem že zbirajo protestniki, ki bodo ob 15. uri protestirali proti korupciji. Shod organizira Aleš Primc, k udeležbi pa poziva tudi stranka SDS. Govornik na shodu bo tudi predsednik SDS Janez Janša.

14.50 Potrjenih vseh 90 poslanskih mandatov

DZ je z 62 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate vseh 90 novoizvoljenih poslancev, s čimer je deseti sklic državnega zbora tudi uradno ustanovljen, dosedanjemu pa je mandatna doba prenehala. Navzočih je bilo 89 poslancev. Ob 15. uri sledi vlaganje kandidatur za predsednika DZ in predstavitev kandidatov za predsednika državnega zbora, potem bo sledilo glasovanje.

13.15 Boštjančič: Interventni zakon sredinskega trojčka je neizvedljiv

Finančni minister Klemen Boštjančič je komentiral interventni zakon treh strank in izpostavil, da je neizvedljiv, saj bi to pomenilo milijardo evrov javnofinančnega primanjkljaja.

"Upam si reči, da kdorkoli bo minister za finance, v katerikoli vladi, tej ali prihodnji, bi izrazito nasprotoval takemu zakonu. Neodvisno od politične pripadnosti. Vsaka izmed teh točk potrebuje temeljito razpravo in ne verjamem, da se to da rešiti z enim interventnim zakonom. Gre za vrsto vplivov, ki jih tak ukrep ima," je še dejal minister.

12.00 Na mandatno-volilno komisijo ni bila vložena nobena pritožba glede poslanskih mandatov

Mandatno-volilna komisija DZ, ki se je med ustanovno sejo DZ sestala na prvi seji, državnemu zboru predlaga, naj potrdi mandate vsem poslancem, izvoljenim na volitvah 22. marca. Ugovori zoper poslanske mandate niso bili vloženi, je pa SDS napovedala pritožbo na ustavno sodišče glede zakona o volitvah. Na seji MVK se je tako vnela burna razprava.

MVK je na današnji seji pregledala poročilo o izidu volitev in potrdila o izvolitvi poslancev. Pritožb kandidatov ali predstavnikov list zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivale na potrditev mandatov, ni bilo vloženih.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je uvodoma dejala, da mandatom ne bodo ugovarjali. Se pa zaradi nepravilnosti, na katere so opozarjali, poraja dvom o legitimnosti volitev, zato je namen SDS zaščita integritete volilnega procesa v prihodnje. Tako napovedujejo, da bodo z vsemi pravnimi sredstvi poskušali zagotoviti ponovno legitimnost volitev, tudi z uporabo ustreznega pravnega sredstva pred ustavnim sodiščem.

Foto: Bojan Puhek Ob tem so poslanci SDS med drugim znova izpostavili nezakonitost predčasnih volišč, ukinjanje nekaterih volišč, domnevne nepravilnosti pri glasovanju iz tujine, nedelovanje informacijskega sistema in spletne strani Državne volilne komisije (DVK).

Poslanec SDS Zvone Černač je dejal tudi, da je eden od volivcev na ustavno sodišče vložil ustavno pobudo zaradi kršitve volilne pravice in na pristojne institucije prijavil nezakonitosti pri izvedbi volitev in kršenje ustavnih pravic državljana. Odgovorna politika pa po njegovem mnenju danes ne bi potrdila mandatov poslancev, ampak bi odšli na predčasne volitve.

Direktor DVK Igor Zorčič je očitke SDS danes ponovno zavrnil. Prepričan je, da so vsi volilni organi svoje delo opravili korektno. "Toliko šikaniranja, kot ga je bilo letos, ni bilo še nikoli, zaradi popolnih neumnosti in zaradi izkrivljanja pomena informacijskega sistema ali pa dela posameznih volilnih organov," je dejal. Rezultate volitev so preverili volilni organi, ki so sestavljeni na predlog političnih strank. "Vsi imate svoje člane notri in vsi so potrdili, da so natančni," je izpostavil. Ob tem je povabil vse, "ki boste krojili slovensko politiko", da z dvotretjinsko večino spremenijo in izboljšajo zakon o volitvah v DZ, pri čemer je DVK pripravljena sodelovati. Izrazil je tudi upanje, da se bo nezaupanje v volitve prenehalo.

Tadej Ostrc in Zoran Stevanović Foto: Bojan Puhek V Svobodi so SDS očitali, da je njihov namen vnesti dvom v legitimnost volitev, ker na njih niso zmagali in da se poslužujejo že videnih taktik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar da je škodljivo in razdiralno. Kot je izpostavila poslanka Svobode Janja Sluga, so običajno seje MVK potekale brez razprave in so se le potrdili rezultati, nikoli tudi ni bil vložen volilni spor. Ugovorov pa si po njenih besedah "niso upali vložiti", saj zanje nimajo argumentov. Z izpodbijanjem predčasnih volitev pa bi izpodbijali legitimnost volitev, kar bi pomenilo, da so sporni prav vsi mandati. Legitimnost volitvam pa po njenem mnenju daje tudi več kot 70-odstotna udeležba, s čimer so volivci povedali, da trditvam SDS ne verjamejo.

Skupna lista NSi, SLS in Fokus nima razloga, da danes ne bi potrdila mandatov, je dejal Janez Cigler Kralj. Podpirajo pa spremembe zakonodaje, ki bi šle v smer večje jasnosti in omogočile manj možnosti napak in preizpraševanj o legitimnosti volitev. Uporaba pravnih sredstev pa po njegovem mnenju daje legitimnost institucijam, tudi DVK.

Naloga MVK je, da ugotovi, ali je bil podan kakšen ugovor in da predlagajo potrditev mandatov, zato da bo DZ lahko začel z delom, pa je izpostavila Andreja Katič (SD). Tako se po njeni oceni že kaže, kako zahtevno bo delo v tem mandatu.

Člani komisije so nato z 12 glasovi za, nobenim proti in petimi vzdržanimi DZ predlagali, naj potrdi vseh 90 poslanskih mandatov. V nadaljevanju se bo znova sestal DZ in glasoval o potrditvi vseh poslanskih mandatov skupaj. Ko bodo mandati potrjeni, bo novi sklic DZ uradno ustanovljen.

11.27 Janša: SDS posameznih poslanskih mandatov ne bo izpodbijala, glede zakona se bo obrnila na ustavno sodišče

Prvak SDS Janez Janša je pred obravnavo izida volitev na MVK sporočil, da SDS posameznih poslanskih mandatov ne bo izpodbijala. Kot je dejal, namreč ni mogoče vedeti, kateri mandati izhajajo iz glasov na "nezakonitih predčasnih voliščih". Preostane zgolj pritožba na ustavno sodišče, na katerega se bodo obrnili glede zakona o volitvah v DZ, pravi.

SDS je namreč po volitvah vložila več ugovorov na volilne komisije zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij pri izvedbi volitev ter pri določitvi volišč. Predlagala je, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ.

Oporekali so določitvi skupnih volišč za več okrajev, izpostavljali pa so tudi dvome glede hrambe skrinjic z glasovnicami predčasnega glasovanja, nadzora nad njimi in tudi glede samega izida tega glasovanja.

Vse pritožbe SDS so volilne komisije zavrnile. Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, sicer obstaja možnost pritožbe na državni zbor, ta pa se lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev. Seja MVK je v DZ pravkar začela zasedanje.

Janša pa je še pred sejo v izjavi novinarjem v DZ dejal, da je SDS po preučitvi zakona o volitvah v DZ s pravnimi strokovnjaki ugotovila, da zakon ne vsebuje pravnega varstva. Morali bi namreč izpodbijati posamezne poslanske mandate ob dejstvu, da ni znano, kateri mandati izhajajo iz glasov s predčasnih volišč, ki so po mnenju SDS nezakonita. "To je tako rekoč nemogoče, ostane zgolj pritožba na ustavno sodišče, kar bomo naredili. Vendar je to pritožba zoper zakon, ki je v nasprotju s členom ustave, ki zagotavlja, da je zoper vsako odločitev kateregakoli organa dopustno pravno varstvo," je Janša pojasnil nadaljnje korake SDS.

Kot je dodal, namreč zakon o volitvah v DZ kot "najpomembnejši zakon v demokraciji", tega pravnega varstva nima in obstaja "velika praznina". "Na to smo opozarjali že doslej, nikogar ni zanimalo, zdaj, ko je rezultat tesen, tudi pravnike to bolj zanima in upamo, da bo vsaj za naslednje volitve Slovenija dobila zakon o volitvah v državni zbor, ki ne bo v sramoto demokratične države," je dejal.

11.20 Poslanci izvolili predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije

Prva naloga novih poslancev je bila izvolitev predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije (MVK). Kot so se dogovorili v sredo, je predsednik MVK Tadej Ostrc, podpredsednik pa Zoran Stevanović.

Sledi prekinitev plenarne seje in prva seja mandatno-volilne komisije. Poslanci se bodo ponovno zbrali okoli 14.30.

11.00 Urška Klakočar Zupančič: Mandat bo poln zahtevnih izzivov

Ustanovno sejo desetega sklica državnega zbora je kot najstarejši izvoljeni poslanec na parlamentarnih volitvah 22. marca odprl Franc Križan iz vrst Demokratov. Sledila je himna, nato pa je zadnji nagovor imela dozdajšnja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je v uvodu vsem zbranim v dvorani čestitala za izvolitev. "Med vami je nekaj tistih, ki so odgovorne naloge poslank in poslancev že opravljali. Podobno kot po vsakih volitvah pa tu vidim tudi nekaj novih obrazov. Glede na trenutno dogajanje v svetu časa za učenje ne bo veliko. Tudi v preteklem mandatu ga ni bilo," je po poročanju RTV SLO med drugim dejala Klakočar Zupančič.

"Po desetletjih počasnega hiranja in razgradnje javnega zdravstva nam je s spremembami zakonodaje vsaj deloma uspelo obrniti trend in poskrbeti za boljši položaj nekaterih ranljivih skupin naše skupnosti," je poudarila. "Seveda smo delali tudi napake, vsakdo jih, vprašanje je le, v kolikšni meri smo jih sposobni prepoznati in priznati vsaj sebi, če že ne drugim," je dodala.

Po njeni oceni bo prihodnji mandat glede na mednarodno dogajanje poln zahtevnih izzivov, saj samodržci, ki se jim je uspelo dokopati do oblasti v kar nekaj pomembnih državah, sistematično rušijo ne le mednarodno pravo, temveč tudi vse vrednote, na katerih temelji demokracija tako imenovanega zahodnega tipa.

"Pred Slovenijo kot članico Evropske unije je torej zahteven izziv, kako ohraniti demokratične vrednote, spodbujati solidarnost in medsebojno spoštovanje ter, kot nam veleva ustava, izvajati aktivno mirovno zunanjo politiko," je opozorila.

V nagovoru se je dotaknila tudi v vprašanja integritete. Kot ocenjuje, je v politiki včasih premalo integritete, "nekateri jo izgubijo s prihodom, drugi jo pridobijo z odhodom", je sklenila.

Novoizvoljenim poslancem je zaželela uspešno delo in da bodo pri sprejemanju odločitev glasovali po svoji vesti in s trdnim namenom, da delujejo v dobro ljudi. "Nenazadnje bomo prej ali slej prav državljanke in državljani ocenjevali, kako uspešno je bilo vaše delo," je sklenila Klakočar Zupančič, ki DZ zapušča, saj ni dobila poslanskega mandata.

Poudarila je, da bo prihodnji mandat poln zahtevnih izzivov.

10.15 Imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov

Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, bodo na današnji ustanovni seji prvič sedli v parlamentarne klopi in začeli delo. Po uvodnem delu z nagovorom dozdajšnje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bo med prvimi nalogami, ki jih čakajo, imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov.

Glavna neznanka za zdaj ostajajo imena kandidatov za vodenje DZ. Politično preštevanje in preigravanje lahko pričakujemo do zadnjega, pogovori poslancev, ki se zbirajo v parlamentu, pa že potekajo. Kandidata lahko predlaga najmanj deset poslancev. Foto: Ana Kovač

O tem so se pogovarjali že v četrtek. Možnosti podpore enemu kandidatu so iskali v strankah aktualne koalicije. Prvak relativne zmagovalke Svobode Golob je ob jutranjem prihodu v parlamentarno poslopje izrazil optimizem, da jim bo izvolitev prvega med poslanci danes uspela. "Do takrat pa samo mirne živce," je dejal.

Prvak SD Matjaž Han je dejal, da bo seja dolga, a da morajo predsednika DZ izvoliti danes, da bo država delovala.

Manj optimistični, kot kaže, so medtem v najmanjši stranki koalicijskega trojčka Levici. Strankina poslanka Nataša Sukič je dejala, da pričakuje "velike zaplete in razna preigravanja". O izvolitvi novega predsednika DZ ni povsem prepričana. Po njenem mnenju je mogoče tudi, da jim izvolitev danes še ne bi uspela. "A seja bo trajala, dokler se ne bo pokadil beli dim. To pomeni, da če ga danes ne dobimo, bomo zasedali tudi jutri, v nedeljo in tako naprej, dokler ne pridemo do nečesa," je dejala. Na vprašanje, ali meni, da ima trenutno kateri kandidat v žepu 46 glasov, je odgovorila, da se boji, da so špekulacije o izvolitvi kandidata z desnice, ki so v igri, "kar na mestu".

Pogovori namreč potekajo tudi na drugi strani političnega prostora. Zadnje dni se je v medijih največkrat omenjalo možnost kandidature Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, pojavljala so se tudi ugibanja o predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću in poslancu Demokratov Križanu, a se Demokrati kandidatu za predsednika DZ odpovedujejo, je v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija zatrdil Logar.

Stranka Resni.ca sama nima dovolj glasov, da bi predlagala svojega kandidata. Si ga pa želi. Zato bo Stevanović še pred sejo o tem govoril z vodji poslanskih skupin. "Potem bomo pa videli, ali imamo dovolj glasov," je dejal ob prihodu v DZ. Ni pa nujno, da bo kandidat sam, kot morebitno kandidatko je omenil poslanko Katjo Kokot. Podpreti je pripravljen tudi drugega kandidata iz t. i. tretjega stebra, torej iz Demokratov ali desnega trojčka, ne bi pa podprl ne kandidata leve sredine ne kandidata SDS.

Prvak SDS Janez Janša je ob prihodu po poročanju Televizije Slovenija dejal, da SDS svojega kandidata ne bo predlagala.