Avtorji:
Ž. L., STA

Žiga Samar Mark Padjen Martin Krampelj KZS pregled tedna

Pregled tedna slovenskih košarkarskih legionarjev

Žiga Samar v Španiji preživlja težke čase, Krampelj z odliko

slovenska košarkarska reprezentanca : Češka, Žiga Samar | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Španski Bilbao in slovenski košarkar Martin Krampelj sta z odliko opravila prvi del naloge v polfinalu Fibinega evropskega pokala. Sicer poškodovani Luka Ščuka je le dočakal zmago Braunschweiga. Razpoloženi Mark Padjen pa je Perspektivo Ilirijo vodil do zmage nad Splitom.

Španski Bilbao se je hitro vrnil v zmagovalne tirnice. Teden je začel z veliko evropsko zmago v Szombathelyju. Prvo polfinalno tekmo Fibinega evropskega pokala je dobil z 98:81 in bo tako na sredini povratni tekmi branil visoko prednost. Martin Krampelj je na parketu prebil 21 minut ter dosegel sedem točk, tri skoke in dve podaji.

Bilbao je bil uspešen tudi v domačem prvenstvu. V boju za osmo mesto, ki še vodi v končnico, je bil z 90:74 boljši od Unicaje. Krampelj je prispeval 10 točk in tri skoke. Hkrati iz Španije prihajajo tudi informacije, da naj bi klub z njim podaljšal pogodbo.

Težke čase pa preživlja Gran Canaria, ki ji v zadnjem obdobju nikakor ne steče. Proti San Pablo Burgosu je doživela še šesti zaporedni poraz. Ob neuspehu 95:109 je Žiga Samar v zgolj petih minutah igre dosegel tri točke. Baskonia je med tednom v Evroligi s tesnih 98:96 dobila španski derbi proti Realu. Le nekaj dni kasneje pa v ligi ACB z 88:83 ugnala Manreso. Po odsotnosti zaradi poškodbe rame se je na tej tekmi v ekipo vrnil mladi slovenski reprezentant Stefan Joksimović. Igral je tri minute in 22 sekund ter svoji edini točki dosegel z atraktivnim zabijanjem.

Luka Ščuka odsoten z igrišč

V Franciji je Dijon četrtič zaporedoma izgubil in ob šestnajstih porazih ostaja pri devetih zmagah. Favoriziranem Monacu je priznal premoč 95:108. Gregor Hrovat je zbral osem točk, tri skoke in šest podaj. Limoges Leona Stergarja bo tekmo 25. kola proti Bourgu igral 15. aprila. Minuli vikend tekme ni imel niti Aljaž Kunc. Torun prestavljena tekma proti Slasku čaka šele 28. aprila.

Luka Ščuka je zaradi poškodbe gležnja odsoten z igrišč. Tako je s klopi najprej spremljal poraz soigralcev 78:98 proti Rostocku, nato pa le dočakal zmago njegovega Braunschweiga, ki je bil od petouvrščenega Ulma boljši s 77:67.

Turški Merkezefendi se je močno upiral vodilnemu Fenerbahčeju. Na koncu je izgubil z 69:82. Alen Omić nadaljuje v svojem odličnem ritmu. Tokrat je prispeval 12 točk, šest skokov in podajo.

Klemen Prepelič proti Beograjčanom ni dobil priložnosti za igro. Foto: Guliverimage

Dubaj je v Evroligi z 82:84 izgubil proti Crveni zvezdi in nato s 101:91 premagal Monaco. Tako z razmerjem 18 zmag in 17 porazov ostaja v igri za končnico. Klemen Prepelič proti Beograjčanom ni dobil priložnosti za igro, na tekmi z Monacom pa je v statistiko vpisal sedem točk dva skoka in dve podaji.

Za konec razgibanega tedna je Dubaj v ligi ABA gostil še Cedevito Olimpijo in zmagal z 89:84. Prepelič je v 12 minutah igre zbral štiri podaje. Na drugi strani je Rok Radović zabeležil štiri točke in dva skoka, statistika Mihe Cerkvenika je v slabih treh minutah ostala prazna. Ljubljanska zasedba je po skupno desetem porazu v regionalnem tekmovanju na šestem mestu v svoji skupini za prvaka.

Mark Padjen je zabeležil 21 točk, pet skokov in osem podaj. Foto: Aleš Fevžer

Še druga zmaga nad Splitom

Perspektiva Ilirija je po porazu v slovenskem obračunu s Krko v prejšnjem kolu še drugič v tej sezoni premagala Split in se z deveto zmago dokončno otresla skrbi izpada, hkrati pa ima tri kroge pred koncem še vse možnosti za drugo mesto v skupini za obstanek, ki vodi v razigravanje za četrtfinale.

Za 98:84 je Mark Padjen z odlično predstavo zabeležil 21 točk, pet skokov in osem podaj. Robert Jurković je dodal dve točki in dve podaji. Je bil pa reprezentančni center zelo razpoložen za 16. zmago pod slovenskimi koši. Dosegel je 15 točk in šest skokov. Ilirija je bila z 80:71 uspešna na gostovanju v Laškem.

Novomeška Krka, sicer vodilna ekipa lige OTP banka, je s 102:81 premagala Kansai Helios in se mu tako oddolžila za edini poraz v državnem prvenstvu v tej sezoni. Žak Smrekar je prispeval 13 točk, pet skokov in podajo. Gostovanje v lige ABA pri Megi Urbana Krofliča Novomeščane čaka danes zvečer.

