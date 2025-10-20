Na zadnji pripravljalni tekmi Los Angeles Lakersov si je Jaxson Hayes poškodoval desno zapestje, nato pa so podrobnejši zdravstveni pregledi razkrili, da jo je odnesel brez resnejših posledic. Tako bo rezervni center Jezernikov, ki ne skriva želje, da bi v prihodnosti oblekel reprezentančni dres Slovenije, vse skupaj pa je pojasnil pred kamerami po nedeljskem treningu, pripravljen za uvodno dejanje nove sezone. Luka Dončić in druščina bodo prvič nastopili v noči na sredo proti Golden Statu.

Jaxson Hayes uživa v igranju z Luko Dončićem. Foto: Reuters Ameriški košarkar Jaxson Hayes prihaja iz Oklahome. Star je 25 let, visok 213 centimetrov, od leta 2023 pa nastopa za LA Lakerse, pri katerih vstopa v sezono 2025/26 v vlogi rezervnega centra. Pri Jezernikih bo tako imel prednost Deandre Ayton, Hayes pa se bo trudil, da bo takrat, ko bo vstopal v igro, pokazal čim več in pomagal Lakersom do želenih rezultatov.

Prvi izziv ga čaka že v noči na sredo, ko bodo Jezerniki odigrali prvo tekmo v novi sezoni. Gostili bodo Golden State, na parket pa bi lahko stopil tudi Hayes. Čeprav si je na zadnji pripravljalni tekmi v petek pri enem od treh zabijanj poškodoval desno zapestje, so pregledi z magnetno resonanco in rentgenom potrdili, da se ni resneje poškodoval. Tako je sporočil njegov trener J. J. Redick, ki je lahko vesel, da bo imel na voljo igralca več za boj pod košema proti Bojevnikom. Hayesa je pogrešal v drugem polčasu srečanja s Sacramentom.

Luka Dončić lob.

Jaxson Hayes slam.



A THUNDEROUS alley-oop off the pick-and-roll ‼️

"Bil sem tepec. Ne bi se smel skušati ujeti, ampak bi moral le preprosto pasti," je v nedeljo pojasnil ameriški center, kako se je sploh poškodoval. Luka Dončić ga je zaposlil z izjemno podajo, po kateri je Hayesu uspelo žogo atraktivno zabil v koš, a je pri tem tudi izgubil ravnotežje.

Po stopinjah legendarnega Tončka?

Hayes obožuje igranje z Luko Dončićem. Obožuje ga tako močno, da bi rad v prihodnosti z njim sodeloval ne le v klubskem svetu, ampak tudi v slovenski izbrani vrsti. Bo šel tako po stopinjah številnih naturaliziranih ameriških košarkarjev, praviloma centrov, ki so že oblekli dres Slovenije in nastopili na največjih tekmovanjih?

Anthony Randolph, včasih varovanec Billa Duffyja, je s Slovenijo postal evropski prvak (2017). Foto: Vid Ponikvar

Pred nekaj dnevi so močno odmevale njegove izjave o tem, da si želi pridobiti slovenski potni list in zaigrati za Slovenijo, v nedeljo pa je visoki Američan potrdil, da so mu to idejo prvič predstavili že pred poldrugim letom. Torej krepko pred tem, ko se mu je v mestu angelov pridružil Dončić. Idejo mu je prvi predstavil njegov agent. To je Bill Duffy (WME Sports), tudi dolgoletni zastopnik slovenskega superzvezdnika.

Duffy je bil tudi agent Anthonyja Randolpha, nepozabnega Tončka, ki je pred osmimi leti pomagal Sloveniji do naslova evropskega prvaka, z Luko pa nastopal skupaj pri madridskem Realu. "Z Luko imava istega agenta. Njegovi starši in moji starši se zdaj ukvarjajo s tem. Povedali so mi, da ima lahko vsaka reprezentanca po enega naturaliziranega igralca," je visoko motiviran, da bi v prihodnosti oblekel slovenski dres in skupaj z Dončićem nastopil na katerem od velikih tekmovanj. Naslednje na sporedu je svetovno prvenstvo v Katarju leta 2027, na katerem bi se Hayes s svojo statistiko, ki ne izstopa v ligi NBA, skrajno težko uvrstil v reprezentanco ZDA.

Jaxson Hayes bo najverjetneje pripravljen za uvodno srečanje nove sezone v ligi NBA. Foto: Reuters

"Seveda bi rad zastopal svojo državo, a reprezentanca ZDA ne izvaja odprtih preizkušenj za igralce. Spremlja me občutek, da pogosto v reprezentanco pripeljejo igralce, ki tja ne spadajo," je pojasnil naslednji izmed ameriških košarkarjev, ki želijo zaigrati za Slovenijo. Želi si nastopiti na reprezentančni ravni. "Naredil bom vse, da se mi ta želja uresniči," ne skriva motivacije. Njegovo željo podpira tudi trener J. J. Redick. V pripravljalnem obdobju mu je v povprečju na tekmo namenil 16 minut igranja, Hayes, ki je pojasnil, da želi prejeti slovenski potni list, pa je v tem obdobju na tekmo v povprečju prispeval 7,6 točke in 5,8 skoka.