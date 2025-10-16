Zvezdnik LA Lakers presenetil: Z Luko si prizadevava, da bi dobil slovenski potni list

25-letni ameriški košarkar Jaxson Hayes, moštveni kolega Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, je po današnji pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks na novinarski konferenci presenetil z izjavo, da si z Dončićem prizadevata, da bi pridobil slovenski potni list in prihodnje poletje zaigral za slovensko reprezentanco.

"Luka je moj človek. Prizadevamo si, da bi dobil slovenski potni list in da bi prihodnje poletje lahko z njim igral za Slovenijo," je ameriški košarkar Jaxson Hayes po pripravljalni tekmi LA Lakers z Dallas Mavericks na novinarski konferenci kar sam načel temo o želji po igranju za Slovenijo.

Jaxson Hayes (12 points, 10 rebounds, and 4 assists) discusses how he feels after putting on muscle in the offseason, Gabe Vincent, his focus on being the defensive anchor, and the possibility of running a two-big lineup with Deandre Ayton. pic.twitter.com/kwNNrSUHoE — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 16, 2025

213 centimetrov visoki center je na pripravljalni tekmi proti Dallasu dosegel 12 točk, prispeval pa deset skokov in štiri asistence. Bi lahko bil zamenjava za Josha Neba, ki je (uradno zaradi želje njegovega novega delodajalca Olimpie Milana) izpustil letošnji EuroBasket in poleti precej vznejevoljil vodstvo Košarkarske zveze Slovenije?

Jaxson Hayes on his relationship with Luka: "That's my guy, we're working on getting me a Slovenian passport right now so I can play with him next summer." — Iztok Franko (@iztok_franko) October 16, 2025

