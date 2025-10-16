Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
16. 10. 2025,
11.34

Četrtek, 16. 10. 2025, 11.34

Zvezdnik LA Lakers presenetil: Z Luko si prizadevava, da bi dobil slovenski potni list

Jaxson Hayes | 213 centimetrov visoki ameriški košarkar Jaxson Hayes je izrazil željo po igranju za Slovenijo.  | Foto Reuters

213 centimetrov visoki ameriški košarkar Jaxson Hayes je izrazil željo po igranju za Slovenijo. 

Foto: Reuters

25-letni ameriški košarkar Jaxson Hayes, moštveni kolega Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, je po današnji pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks na novinarski konferenci presenetil z izjavo, da si z Dončićem prizadevata, da bi pridobil slovenski potni list in prihodnje poletje zaigral za slovensko reprezentanco.

"Luka je moj človek. Prizadevamo si, da bi dobil slovenski potni list in da bi prihodnje poletje lahko z njim igral za Slovenijo," je ameriški košarkar Jaxson Hayes po pripravljalni tekmi LA Lakers z Dallas Mavericks na novinarski konferenci kar sam načel temo o želji po igranju za Slovenijo.

213 centimetrov visoki center je na pripravljalni tekmi proti Dallasu dosegel 12 točk, prispeval pa deset skokov in štiri asistence. Bi lahko bil zamenjava za Josha Neba, ki je (uradno zaradi želje njegovega novega delodajalca Olimpie Milana) izpustil letošnji EuroBasket in poleti precej vznejevoljil vodstvo Košarkarske zveze Slovenije?

Več sledi ...

