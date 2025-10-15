Luka Dončić zadovoljen z občutki na parketu in kemijo v moštvu #video

Luka Dončić je končno dočakal svoj prvi nastop v pripravljalnem delu sezone lige NBA. Na tekmi proti Phoenix Suns v Mortgage Matchup Centru, ki so jo Los Angeles Lakers izgubili s 104:113, je Ljubljančan v 22 minutah igre, kolikor mu jih je namenil novi trener JJ Redick, dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri asistence. Jezernike v noči na četrtek čaka tekma proti Dallasu, ki bo za Dončića imela močan čustveni naboj.

Po tekmi je bil Luka Dončić vidno zadovoljen s svojim počutjem na parketu in vzdušjem v moštvu. "Počutil sem se super, bolje, kot sem pričakoval. Prve tekme so vedno nekoliko posebne, saj še nismo povsem v formi, a sem zelo vesel, da sem spet tukaj," je dejal Dončić in največ poudarka namenil kemiji v ekipi.

Luka Doncic (25 points on 7/15 shooting, 7 rebounds, and 4 assists) speaks with the media after his first preseason action vs. Phoenix. pic.twitter.com/fFn9YBR8vz — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 15, 2025

"Deandre Ayton (z Dončićem sta na tekmi skupaj igrala prvič) in Marcus Smart (tudi on je debitiral na pripravljalni tekmi, ostal pa brez točk, op. p.) sta odigrala odlično, zelo sem vesel, da sem si lahko delil igrišče z njima. Kemija se zgodi sama od sebe, ne moreš je izsiliti – a če želimo biti uspešni, je to nujen pogoj."

Zadovoljen je bil tudi novi center Lakersov Ayton, ki je prav tako prispeval 25 točk in bil navdušen nad sodelovanjem z Dončićem. "Moral sem biti potrpežljiv in brati njegovo igro, hkrati pa hitro steči proti košu in pritiskati na nasprotnega centra," je pojasnil Ayton ter priznal, da ga je nekaj Lukovih podaj naravnost očaralo.

The first of many Luka Doncic lobs to Deandre Ayton 🙌 pic.twitter.com/AxQkOUQIdx — NBA Philippines (@NBA_Philippines) October 15, 2025

Že nocoj tekma proti Dallasu

To je bil sicer že tretji poraz Lakersov na štirih pripravljalnih tekmah, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja. Dončić je blestel predvsem v prvem polčasu, ko je dosegel 22 točk, šest skokov in tri asistence, v nadaljevanju pa polovico tretje četrtine in celotno zadnjo preživel na klopi.

Los Angeles Lakers bodo pred začetkom sezone lige NBA, ki se začne 22. oktobra s tekmo proti Golden State Warriors, odigrali še dve pripravljalni tekmi. V noči na četrtek bodo doma gostili Dallas Mavericks, zadnji test pa jih čaka v noči na soboto proti Sacramentu. Zaradi težav z išiasom Jezerniki še vedno ne morejo računati na LeBrona Jamesa.

Dončić je priznal, da bo vsaka tekma proti Dallasu zanj posebna:

Luka Dončić says he is going to "feel something" every game he will play against Mavericks.



Does this mean he will play tomorrow? Do you want him to play Mavericks tomorrow or last preseason game on Friday vs Kings@mcten pic.twitter.com/OHRRnNRu35 — Luka Updates (@LukaUpdates) October 15, 2025

