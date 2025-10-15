Luka Dončić zadovoljen z občutki na parketu in kemijo v moštvu #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Luka Dončić zadovoljen z občutki na parketu in kemijo v moštvu

Luka Dončić je v pripravljalnem obdobju na začetek lige NBA konlno spet okusil tekmovalni adrenalin.

Luka Dončić je v pripravljalnem obdobju na začetek lige NBA konlno spet okusil tekmovalni adrenalin.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić je končno dočakal svoj prvi nastop v pripravljalnem delu sezone lige NBA. Na tekmi proti Phoenix Suns v Mortgage Matchup Centru, ki so jo Los Angeles Lakers izgubili s 104:113, je Ljubljančan v 22 minutah igre, kolikor mu jih je namenil novi trener JJ Redick, dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri asistence. Jezernike v noči na četrtek čaka tekma proti Dallasu, ki bo za Dončića imela močan čustveni naboj.

Po tekmi je bil Luka Dončić vidno zadovoljen s svojim počutjem na parketu in vzdušjem v moštvu. "Počutil sem se super, bolje, kot sem pričakoval. Prve tekme so vedno nekoliko posebne, saj še nismo povsem v formi, a sem zelo vesel, da sem spet tukaj," je dejal Dončić in največ poudarka namenil kemiji v ekipi.

"Deandre Ayton (z Dončićem sta na tekmi skupaj igrala prvič) in Marcus Smart (tudi on je debitiral na pripravljalni tekmi, ostal pa brez točk, op. p.) sta odigrala odlično, zelo sem vesel, da sem si lahko delil igrišče z njima. Kemija se zgodi sama od sebe, ne moreš je izsiliti – a če želimo biti uspešni, je to nujen pogoj."

Zadovoljen je bil tudi novi center Lakersov Ayton, ki je prav tako prispeval 25 točk in bil navdušen nad sodelovanjem z Dončićem. "Moral sem biti potrpežljiv in brati njegovo igro, hkrati pa hitro steči proti košu in pritiskati na nasprotnega centra," je pojasnil Ayton ter priznal, da ga je nekaj Lukovih podaj naravnost očaralo.

Že nocoj tekma proti Dallasu

To je bil sicer že tretji poraz Lakersov na štirih pripravljalnih tekmah, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja. Dončić je blestel predvsem v prvem polčasu, ko je dosegel 22 točk, šest skokov in tri asistence, v nadaljevanju pa polovico tretje četrtine in celotno zadnjo preživel na klopi.

Los Angeles Lakers bodo pred začetkom sezone lige NBA, ki se začne 22. oktobra s tekmo proti Golden State Warriors, odigrali še dve pripravljalni tekmi. V noči na četrtek bodo doma gostili Dallas Mavericks, zadnji test pa jih čaka v noči na soboto proti Sacramentu. Zaradi težav z išiasom Jezerniki še vedno ne morejo računati na LeBrona Jamesa.

Dončić je priznal, da bo vsaka tekma proti Dallasu zanj posebna:

