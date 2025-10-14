Zdaj je jasno. JJ Redick, trener Los Angeles Lakers, je razkril, da bo Luka Dončić v noči na sredo igral na pripravljalni tekmi proti Phoenix Suns. To bo za slovenskega košarkarja sploh prva letošnja pripravljalna tekma.

Luka Dončić je izpustil začetek pripravljalnih tekem, saj so Lakersi želeli 26-letnega slovenskega zvezdnika nekoliko odpočiti, potem ko je bil en mesec aktiven s slovensko reprezentanco na EuroBasketu.

Po tekmi proti Phoenixu jih čaka še pripravljalna tekma proti njegovemu nekdanjemu klubu Dallas Mavericks, potem pa še tekma proti Sacramento Kings. Redick je povedal, da bo Ljubljančan zagotovo igral še na eni od naslednjih dveh tekem. Nekateri so prepričani, da to ne bo tekma proti Dallasu, saj je ta tekma na sporedu že naslednji dan, torej v noči na četrtek.

Luka Dončić in JJ Redick Foto: Guliverimage

Se še pogovarjajo

Prvi mož Jezernikov je razkril, da je vseskozi v stikih s kondicijskim trenerjem Javyjem Barriem in da se bo na podlagi tega odločil, koliko in kdaj bo Dončić igral, kar verjetno pomeni, da bodo še zelo previdni pri njegovi minutaži igranja.

"Rekel bi, da se bo Lukovo število minut od prve do druge tekme najverjetneje povečalo. Koliko bo to minut, se še pogovarjamo z Javyjem in Lukom. Torej, kaj je smiselno," je povedal Reddick, ki so ga vprašali, na kakšen način namerava uporabiti Luko, je ta dejal: "Dajte mu žogo."

Luka Dončić na zadnjem treningu, kjer pa ni nosil svojega dresa. Je sploh vedel?

Luka Vanderbilt & Jarred Dončić 😂



IG/ Lakers pic.twitter.com/lzzgzFGijw — Luka Updates (@LukaUpdates) October 14, 2025

Pripravljalne tekme LA Lakers

Datum Nasprotnik Ura

Sreda, 15. oktober Phoenix Suns 4:00

Četrtek, 16. oktober Dallas Mavericks 4:30

Sobota, 18. oktober Sacramento Kings 4:30

