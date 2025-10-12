Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pripravljalne tekme

Koliko bo igral Luka Dončić?

Luka Dončić

Luko Dončića bomo kmalu videli na parketu.

Foto: Guliverimage

Luka Dončića in soigralce v prihodnjih dneh čaka še nekaj pripravljalnih tekem. Znano je, koliko bo igral naš najboljši košarkar, ki je po sobotnem treningu stopil pred novinarje in povedal, zakaj je v zadnjem obdobju treniral po prilagojenem programu.

Glavni trener LA Lakers JJ Reddick je razkril, da bo Dončić igral na le dveh od preostalih štirih pripravljalnih tekem. Prva tekma jih čaka že v ponedeljek.

Ljubljančan je v soboto opravil cel trening, potem ko je v zadnjem času treniral nekoliko manj. In kaj je bil razlog za to? "Igral sem za reprezentanco. Igral sem košarko za Slovenijo približno en mesec. Očitno je pred nami dolga sezona, tako da je to samo zaradi tega," je uvodoma povedal naš košarkar.

Nedavno je na dan prišla novica, da ima težave s poškodbo zvezdnik LeBron James. Luka je povedal, da sta se z Jamesom veliko pogovarjala, medtem ko sta s klopi spremljala svoje soigralce. Jasno je, da jim 40-letni James ne bo mogel pomagati, jih bo pa podpiral s klopi.

"Odličen igralec je in nam lahko zelo pomaga."

Kaj pravi o odsotnosti LeBrona Jamesa?

"To je velika sprememba," je 26-letni slovenski košarkar povedal o odsotnosti legendarnega košarkarja. "Odličen igralec je in nam lahko zelo pomaga. Ampak konec koncev mora biti naša miselnost 'naslednji igralec'. Imamo skupino fantov, ki trenirajo, in upamo, da se nam bo LeBron čim prej pridružil. Očitno ga bomo potrebovali. Ampak naša miselnost mora biti 'naslednji igralec'. To je to."

Ali bo Dončić ob odsotnosti Jamesa čutil kaj več odgovornosti? Zagotovo bodo zdaj od njega pričakovali še več. "Jaz na to ne gledam tako. Želim samo igrati košarko. Če naredim manj ali več, karkoli, samo da zmagamo."

Pripravljalne tekme LA Lakers
Datum Nasprotnik Ura
Ponedeljek, 13. oktober Golden State Warriors 3:30
Sreda, 15. oktober Phoenix Suns 4:00
Četrtek, 16. oktober Dallas Mavericks 4:30
Sobota, 18. oktober Sacramento Kings 4:30

