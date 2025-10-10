Navijač z bizarno tožbo nad LeBrona Jamesa

Eden izmed navijačev Los Angeles Lakers je vložil tožbo proti LeBronu Jamesu, potem ko je njegovo objavo na družbenih omrežjih "druga odločitev" napačno interpretiral kot napoved upokojitve.

Andrew Garcia iz Norwalka v svoji obtožbi zahteva 865,66 dolarja (748,04 evra) za vstopnico za tekmo med Lakers in Cavaliers 31. marca 2026, saj je ob objavi napovedi videa "druga odločitev" verjel, da bo to Jamesov zadnji dvoboj proti njegovi prvi ekipi v ligi NBA.

Garcia je kupil vstopnice v desetih minutah po Jamesovi objavi, ki se je sklicevala na posebno oddajo The Decision iz leta 2010, v kateri je napovedal svojo selitev v Miami. "Rekel sem si: 'Prekleto, LeBron se bo upokojil! Moramo dobiti vstopnice,'" je Garcia povedal za Los Angeles Times.

Namesto da bi napovedal upokojitev, je dan kasneje postalo jasno, da gre v primeru Jamesove objave zgolj za napovednik oglaševalske kampanje Hennessy, kar je Garcio razočaralo in spodbudilo k pravni tožbi, v kateri je navedel "goljufijo, prevaro, zavajajoče predstavljanje in vse podlage za pravno povračilo".

Foto: Guliverimage

Prodaja vstopnic za tekme Lakersov se je na dan Jamesove objave povečala za 25-krat nad dnevnim povprečjem, povprečne cene prodanih vstopnic pa so se zvišale z 280 na 399 dolarjev (z 241,96 evra na 344,79 evra), preden so se vrnile v normalno stanje. Najnižja cena na Ticketmasterju za tekmo 31. marca je kasneje padla na 141 dolarjev (121,84 evra). Trener Lakersov JJ Redick je potrdil, da ekipe Jamesova napoved ni skrbela. "Vsi smo vedeli, da gre za oglas," je Redick dejal po treningu dan kasneje.

Garcia je pojasnil, da je bil njegov nakup posledica zgolj predpostavke, da si bo ogledal Jamesovo upokojitveno tekmo. "Ni okoliščin, v katerih bi kupil vstopnice tako dolgo vnaprej, če ne bi rekel, da se bo upokojil," je dejal. Kljub nesporazumu je Garcia izrazil hvaležnost za izkušnjo, ki jo je imel ob ogledu Jamesa na igrišču. "Seveda bi verjetno porabil več, saj je življenje vse v spominih in izkušnjah," je dodal.

Datum sojenja za tožbo je določen za 1. december. Jamesov pravni zastopnik se za zdaj javno še ni odzval.

