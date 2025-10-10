Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
10. 10. 2025,
11.31

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vstopnice Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers LeBron James

Petek, 10. 10. 2025, 11.31

26 minut

Navijač z bizarno tožbo nad LeBrona Jamesa

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
LeBron James | LeBron James je s svojo napovedjo na družbenih omrežjih precej razburkal javnost. | Foto Guliverimage

LeBron James je s svojo napovedjo na družbenih omrežjih precej razburkal javnost.

Foto: Guliverimage

Eden izmed navijačev Los Angeles Lakers je vložil tožbo proti LeBronu Jamesu, potem ko je njegovo objavo na družbenih omrežjih "druga odločitev" napačno interpretiral kot napoved upokojitve.

Andrew Garcia iz Norwalka v svoji obtožbi zahteva 865,66 dolarja (748,04 evra) za vstopnico za tekmo med Lakers in Cavaliers 31. marca 2026, saj je ob objavi napovedi videa "druga odločitev" verjel, da bo to Jamesov zadnji dvoboj proti njegovi prvi ekipi v ligi NBA.

Garcia je kupil vstopnice v desetih minutah po Jamesovi objavi, ki se je sklicevala na posebno oddajo The Decision iz leta 2010, v kateri je napovedal svojo selitev v Miami. "Rekel sem si: 'Prekleto, LeBron se bo upokojil! Moramo dobiti vstopnice,'" je Garcia povedal za Los Angeles Times.

Namesto da bi napovedal upokojitev, je dan kasneje postalo jasno, da gre v primeru Jamesove objave zgolj za napovednik oglaševalske kampanje Hennessy, kar je Garcio razočaralo in spodbudilo k pravni tožbi, v kateri je navedel "goljufijo, prevaro, zavajajoče predstavljanje in vse podlage za pravno povračilo".

LeBron James | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Prodaja vstopnic za tekme Lakersov se je na dan Jamesove objave povečala za 25-krat nad dnevnim povprečjem, povprečne cene prodanih vstopnic pa so se zvišale z 280 na 399 dolarjev (z 241,96 evra na 344,79 evra), preden so se vrnile v normalno stanje. Najnižja cena na Ticketmasterju za tekmo 31. marca je kasneje padla na 141 dolarjev (121,84 evra). Trener Lakersov JJ Redick je potrdil, da ekipe Jamesova napoved ni skrbela. "Vsi smo vedeli, da gre za oglas," je Redick dejal po treningu dan kasneje.

Garcia je pojasnil, da je bil njegov nakup posledica zgolj predpostavke, da si bo ogledal Jamesovo upokojitveno tekmo. "Ni okoliščin, v katerih bi kupil vstopnice tako dolgo vnaprej, če ne bi rekel, da se bo upokojil," je dejal. Kljub nesporazumu je Garcia izrazil hvaležnost za izkušnjo, ki jo je imel ob ogledu Jamesa na igrišču. "Seveda bi verjetno porabil več, saj je življenje vse v spominih in izkušnjah," je dodal.

Datum sojenja za tožbo je določen za 1. december. Jamesov pravni zastopnik se za zdaj javno še ni odzval.

Preberite še:

LeBron James
Sportal Udarec za LeBrona Jamesa in LA Lakerse: bolečine so prehude
Luka Dončić thumb
Sportal Dončić in pekoče perutničke: "V pi... mater. Oprosti! To pomeni dobro jutro."
Luka Dončić Nikola Jokić
Sportal V Dončića in Lakers verjamejo le redki
vstopnice Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers LeBron James
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.