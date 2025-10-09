Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 10. 2025,
19.35

Liga NBA Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokić Los Angeles Lakers Oklahoma CIty Thunder Luka Dončić

Četrtek, 9. 10. 2025, 19.35

Anketa med športnimi direktorji lige NBA

Zanje ni dvoma: prvak bo Oklahoma, MVP Jokić. Kaj pa Dončić?

M. P.

Luka Dončić Nikola Jokić | Luka Dončić in Nikola Jokić igrata za lovorike, naziv MVP jima ni tako zelo pomemben. | Foto Guliverimage

Luka Dončić in Nikola Jokić igrata za lovorike, naziv MVP jima ni tako zelo pomemben.

Foto: Guliverimage

Za športne direktorje ekip lige NBA ni dvoma, kdo bodo prvaki nove sezone in kdo MVP. V vsakoletni anketi pred začetkom rednega dela sta daleč največ glasov dobila Oklahoma City Thunder in Nikola Jokić. Kaj pa Los Angeles Lakers in Luka Dončič.

Luka Dončić
Sportal JJ Redick razkril tri ključne točke za osvojitev lige NBA

Luka Dončić prvo celotno sezono z Los Angeles Lakers začenja 21. oktobra, ko bo s soigralci doma gostil Golden State Warriors. Medtem ko je 30 ekip sredi priprav, je vodstvo tekmovanja tako kot vsako leto izvedlo anketo med športnimi direktorji. Zastavili so jim 49 vprašanj, najbolj zanimivo je vselej slišati napoved, kdo bo prvak in kdo najbolj koristen igralec rednega dela.

Prvak bo Thunder

Prepričani so, da bo Oklahoma ubranila naslov. | Foto: Reuters Prepričani so, da bo Oklahoma ubranila naslov. Foto: Reuters Kar 80 odstotkov športnih direktorjev stavi na ekipo Oklahoma City Thunder, da bo postala prvakinja oziroma da bo ubranila lovoriko. Dva zaporedna naslova so nazadnje dosegli Warriors (2017 in 2018). Lani niso napovedali pravilno, kar 83 odstotkov jih je namreč menilo, da bodo prvaki Boston Celtics, a tem naslova iz leta prej ni uspelo ubraniti. V napovedi za naziv MVP pa je bil lani na prvem mestu Shai Gilgeous-Alexander, ki je to tudi postal.

MVP bo Jokić

Bo Nikola Jokić MVP? | Foto: Reuters Bo Nikola Jokić MVP? Foto: Reuters Letos je kar 67 odstotkov športnih direktorjev napovedalo, da bo MVP rednega dela sezone Nikola Jokić iz Denver Nuggets. Na Dončića stavi deset odstotkov vprašanih, na Gilgeous-Alexander pa tokrat samo osem. Sedem odstotkov glasov je dobil Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), ki pa je zanimivo košarkar, ki bi ga športni direktorji izbrali kot prvega, da bi okrog njega oblikovali novo ekipo. 

Dončićevim Lakersom športni direktorji ne pripisujejo veliko možnosti za vidnejši rezultat. So na sedmem mestu med favoriti v zahodni konferenci. Največ jih stavi na Oklahomo, Denver in Houston Rockets. Na vzhodu imajo pred sezono po njihovem mnenju največ možnosti Cleveland Cavaliers, New York Knicks in Orlando Magic, za katere menijo, da bodo v novi sezoni naredili največji napredek.

Dončić je najboljše krilo v NBA

Športne direktorje so vprašali tudi, kdo je najboljši branilec v NBA. Kar 73 odstotkov se jih je odločilo za Gilgeous-Alexandra. Dončić je na drugem mestu s 17 odstotki glasov, Stephen Cury pa na tretjem s sedmimi odstotki. Ker pa Luka igra na več položajih, se je znašel tudi na seznamu za najboljšega branilca strelca (na tretjem mestu) in za najboljše krilo. Tu je dobil celo največ glasov med vsemi, 40 odstotkov. 

