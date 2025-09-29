Trije razlogi, da bo LeBron James odigral 23. sezono, tudi Luka Dončič

Ker ima še vedno tako rad košarko. Ker jo še lahko igra na najvišji ravni. Ker bo lahko celotno sezono odigral z Luko Dončićem. To so ključni razlogi, zakaj bo LeBron James odigral vsaj še 23. sezono v ligi NBA. Prvi dan priprav na novo sezono je poudaril, da se še vedno počuti mladega. V smehu je dejal, da ne ve, kaj je pil, da je še vedno tudi tako lep.

LeBron James bo odigral osmo sezono za LA Lakers, skupaj pa že 23. v ligi NBA. Foto: Reuters LeBron James, eden najboljših košarkarjev vseh časov, štirikratni prvak lige NBA in štirikratni MVP tako rednega dela sezone kot finala, začenja svojo 23. sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Decembra bo dopolnil 41 let. "Navdušen sem, da lahko še eno sezono igram igro, ki jo imam tako rad. Kakorkoli bo šlo, bom vse vložil v sezono. Enkrat se bo končalo, ne vem pa, kdaj, ampak zagotovo slej ko prej. Se pa veselim, kaj vse nas letos čaka." Ne ve torej, kdaj bo imel dovolj. Ni napovedal, da bo to njegova zadnja sezona. "Še vedno me žene ljubezen do igre, do procesa. Še vedno rad telo pripravljam na napore sezone. To je zame nekaj lepega." Pravi, da ima v košarki rad tako vzpone kot padce.

Ni prvič, da je LeBron poudaril, kako rad ima košarko. "Začelo se je, ko sem bil še zelo mlad. Kot osemletnik sem ušel iz geta. Za nekaj ur sem ušel iz realnosti in užival na igrišču, tako z igranjem košarke kot z ameriškim nogometom." In ljubezen do športa se je v najstniških letih samo stopnjevala. "Ko sem ugotovil, da imam veliko talenta za košarko, sem si želel postati najboljši."

"Motivacija, da lahko z njim igram vsak večer, je zelo visoka"

Luka Dončić in LeBron James pred novo sezono. Foto: Guliverimage O prihodnosti se bo odločal skupaj z ženo in otroci, vse mlajši soigralci pri tem ne bodo imeli vpliva. Veseli ga, da lahko igra s toliko mlajšimi, še posebej z Luko Dončićem. Da bosta lahko skupaj odigrala celotno sezono. "Motivacija, da lahko z njim igram vsak večer, je zelo visoka." Pravi, da si je pogledal veliko tekem EuroBasketa, predvsem Dončića in Slovenijo.

Zanj bo to osma sezona v dresu Los Angeles Lakers. "Komaj čakam, da začnemo delati in da vidim, kaj lahko dosežemo." Poleti je vodstvo kluba okrepilo kader, zdaj imata James in Dončić številne prave pomočnike. Glavni okrepitvi sta center DeAndre Ayton in izkušeni branilec Marcus Smart, ki je bil dolga leta kot član Boston Celticsov njegov zagrizen nasprotnik. "Vesel sem, da bo zdaj v naši ekipi.

"Ugotoviti moramo, kako lahko skupaj ustvarimo akcije"

"Imamo celotne priprave, da se ujamemo," je večkrat poudaril. V prejšnji sezoni je bilo pač težko, ker je Luka prišel sredi leta, ko pravega časa za trening in uigravanje ni. Zato tudi sam pričakuje, da bo naveza Dončić–James–Austin Reaves v novi sezoni delovala bolje. "Dlje, kot bomo skupaj, boljši bomo, bolje se bomo dopolnjevali. Ugotoviti moramo, kako lahko skupaj ustvarimo akcije, in ne kako jih lahko naredi vsak sam." To je še toliko pomembnejše, ker je zahodna konferenca, kot že vrsto let, zelo močna, ima precej več kot osem ekip, ki so sposobne uvrstitve v končnico. "In to je dobro. Želimo si močnih tekmecev."

"Moja žena je lepa, jaz sem videti dobro"

"Hvaležen, da še lahko igram, da še lahko igram na visoki ravni." Veseli ga, da lahko navdihuje mlajše košarkarje, naslednje generacije. "Kako se ne bi počutil mladega: moja žena je lepa, jaz sem videti dobro. Sprašujem sem, kakšno vino sem pil. Najbrž stari. Ne vem, dobro spim," je v smehu sklenil druženje z novinarji.

"Ne bo več veliko takih dni, zato uživaj v vsaki tekmi"

Kot v prvi sezoni z Lakersi, še danes čuti strast do košarke. Foto: Guliverimage Pred lansko sezono je dejal, da si vselej želi nekaj dokazati. Lani je bilo to, da lahko igra s svojim starejšim sinom Bronnyjem Jamesom. Na novinarski konferenci so ga vprašali, kaj si želi dokazati letos. Dvomi, da bo dočakal, da bo zaigral tudi skupaj z mlajšim sinom, 18-letnim Bryceom Jamesom. "Vsak večer bi bil rad najboljši jaz. Želim biti povsem predan igri, ker ne vem, kako dolgo bom še igral. Govorim si: ne bo več veliko takih dni, zato uživaj v vsaki tekmi." Poleti je treniral met za tri točke in to, kako lahko več prispeva, ko nima žoge v svoji posesti, saj ve, da je ne bo imel več toliko kot doslej.

Ekipa Los Angeles Lakers, ki je začela priprave:



DeAndre Ayton

RJ Davis

Luka Dončić

Rui Hachimura

Jaxson Hayes

Bronny James ml.

LeBron James

Maxi Kleber

Dalton Knecht

Austin Reaves

Marcus Smart

Adou Thiero

Jarred Vandervilt

Gabe Vincent

Anton Watson

Nate Williams

Christian Koloko

Jake LaRavia

Chris Mañon

Augustus Marčiulionis

Nick Smith ml