Pasti, ki jih prinaša bogastvo, so lahko neusmiljene. Za Delonteja Westa se je življenjska zgodba po koncu kariere obrnila na glavo. Igral je z LeBronom Jamesom, v ligi NBA si prislužil več kot 16 milijonov dolarjev (približno 14 milijonov zdajšnjih evrov), danes pa je brez doma in neznance prosi za 20 dolarjev. Na spletu je zakrožil nov posnetek nekdanjega košarkarja, ki je v slabem stanju, bos in brez majice videti popolnoma izgubljen.

Poglejte, kako nekdanji odličen košarkar Delonte West prosjači na ulici:

Delonte West je bil izbran na naboru lige NBA leta 2004 kot 24. po vrsti in je v devetih sezonah igral za Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks in Seattle SuperSonics. V najboljših letih je kot glavni organizator igre in obrambni specialist dosegal po 12,2 točke na tekmo in hkrati v statistiko vpisal več kot štiri asistence, tri skoke in skoraj 1,5 ukradene žoge. Njegovo skupno povprečje v ligi NBA je znašalo 9,7 točke na tekmo. V karieri je nastopil na skoraj 500 tekmah.

Video, ki je pretresel Ameriko

A njegovo življenje se je obrnilo na glavo. Po karieri je povsem zabredel in pristal na ulici. V novem videu, ki se širi po družbenih omrežjih, lahko vidimo omamljenega Westa brez majice, kako stoji ob avtomobilu in prosi za 20 dolarjev. Video je postal viralen, uporabniki družbenih omrežij pa množično izražajo šok nad njegovo usodo. "To ni več samo zgodba o propadlem športniku, to je tragedija, ki kliče po sistemski spremembi," piše eden od komentatorjev na X.

Pri Cleveland Cavaliers je igral z LeBronom Jamesom. Foto: Guliverimage

Duševne težave, odvisnost in propad

Že med kariero so ga spremljale težave z duševnim zdravjem – diagnosticirali so mu bipolarno motnjo. Leta 2009, še v času kariere, so ga aretirali zaradi posedovanja orožja, pozneje pa večkrat zaradi različnih incidentov. Po koncu kariere je padel v svet drog in postal brezdomec. Od leta 2019 so ga večkrat aretirali, vključno z incidentom leta 2024, ko je nezavesten obležal na tleh po poskusu bega pred policijo. Ameriški mediji so poročali, da je bil aretiran zaradi kršitve pogojne izpustitve in upiranja aretaciji.

Pomoč Jamesa in Cubana neuspešna

Ko so se pred leti pojavile prve fotografije njegovega življenja na ulici, sta mu skušala pomagati LeBron James in Mark Cuban. Cuban ga je osebno odpeljal v rehabilitacijski center in mu plačal zdravljenje, vendar so bili vsi poskusi neuspešni. Vsakič znova se je West vrnil na ulico k brezdomnemu življenju.