STA

NBA Adam Silver

NBA in vlagatelji

Komisar Adam Silver verjame v evropski projekt lige NBA

Adam Silver | Foto Guliver Image

Foto: Guliver Image

Komisar lige NBA Adam Silver je v torek v Las Vegasu ob robu finala medsezonskega turnirja pokala NBA potrdil, da je vrhunska severnoameriška košarka deležna velikega zanimanja potencialnih vlagateljev za projekt evropske lige NBA oziroma NBA Europe. Komisar lige pričakuje, da se bodo januarja pospešili pogovori, je poročala francoska AFP.

Vodstvo lige NBA je pooblastilo skupini J.P. Morgan in The Raine Group, naj začneta pogovore s potencialnimi vlagatelji, in poudaril, da so bili deležni velikega pozitivnega zanimanja.

Silver je na novinarski konferenci ob robu finala pokala NBA pojasnil, da so med potencialnimi vlagatelji nogometni klubi, od katerih nekateri že imajo košarkarsko ekipo, košarkarski klubi in drugi posamezniki, ki predstavljajo zelo širok razpon.

"Januarja pričakujem poglobljene pogovore s temi organizacijami," je dodal in pojasnil, da "več mest, ki nas zanimajo, nima primernega stadiona".

Liga NBA načrtuje, da bo do leta 2027 v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) ustvarila tekmovanje v Evropi, kar je naletelo na nasprotovanje predstavnikov najprestižnejšega košarkarskega tekmovanja na stari celini - evrolige.

