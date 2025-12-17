Trebanjci gostujejo v Celju, Slovan v Velenju

Danes bo na sporedu predzadnji krog Lige NLB v letu 2025. Uvodna obračuna 16. kroga bosta na sporedu ob 18.00. Rokometaši Krke iz Novega mesta bodo gostili Škofjo Loko, Velenjčani pa bodo na domačem igrišču pričakali aktualne državne prvake. Osrednja tekma kroga se bo začela ob 18.30 v dvorani Zlatorog, kjer se bosta pomerili ekipi Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega. Preostali trije obračuni 16. kroga bodo na sporedu ob 19.00.