Avtor:
Š. L.

Sreda,
17. 12. 2025,
12.33

Osveženo pred

24 minut

RK Trimo Trebnje LL Grosist Slovan RK Slovan RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

DP v rokometu, liga NLB, 16. krog

Trebanjci gostujejo v Celju, Slovan v Velenju

Trimo Trebnje | Trimo Trebnje čaka obračun s Celjem Pivovarno Laško. | Foto Aleš Fevžer

Trimo Trebnje čaka obračun s Celjem Pivovarno Laško.

Foto: Aleš Fevžer

Danes bo na sporedu predzadnji krog Lige NLB v letu 2025. Uvodna obračuna 16. kroga bosta na sporedu ob 18.00. Rokometaši Krke iz Novega mesta bodo gostili Škofjo Loko, Velenjčani pa bodo na domačem igrišču pričakali aktualne državne prvake. Osrednja tekma kroga se bo začela ob 18.30 v dvorani Zlatorog, kjer se bosta pomerili ekipi Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega. Preostali trije obračuni 16. kroga bodo na sporedu ob 19.00.

Liga NLB, 16. krog

Sreda, 17. december:

Lestvica:

