Liga NLB, drugi del, 1. krog
Začenja se drugi del
Uvodna tekma drugega dela Lige NLB bo na sporedu danes, ko se bosta pomerila Gorenje Velenje in Škofja Loka.
Po 22 odigranih krogih rednega dela so se ekipe v nadaljevanju tekmovanja razdelile v tri skupine s po štirimi ekipami.
Obe tekmi skupine B bosta na sporedu v soboto, 14. marca. Ob 19.00 se bosta v Ormožu pomerila domača zasedba RK Jeruzalem Ormož in RK Celje Pivovarna Laško, ob 20.00 pa bo v Trebnjem na sporedu dolenjski obračun med RK Trimo Trebnje in MRK Krka.
Prvi krog drugega dela Lige NLB se bo zaključil v nedeljo s tekmo med RD LL Grosist Slovan in RK Slovenj Gradec.
Ekipe v Ligi za obstanek bodo prve tekme odigrale po reprezentančnem premoru.
