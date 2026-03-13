Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NLB

Liga NLB, drugi del, 1. krog

Začenja se drugi del

Gorenje Velenje - Slovan | Velenjčani se bodo danes pomerili s Škofjeločani. | Foto Jan Gregorc

Velenjčani se bodo danes pomerili s Škofjeločani.

Foto: Jan Gregorc

Uvodna tekma drugega dela Lige NLB bo na sporedu danes, ko se bosta pomerila Gorenje Velenje in Škofja Loka.

Po 22 odigranih krogih rednega dela so se ekipe v nadaljevanju tekmovanja razdelile v tri skupine s po štirimi ekipami.

Obe tekmi skupine B bosta na sporedu v soboto, 14. marca. Ob 19.00 se bosta v Ormožu pomerila domača zasedba RK Jeruzalem Ormož in RK Celje Pivovarna Laško, ob 20.00 pa bo v Trebnjem na sporedu dolenjski obračun med RK Trimo Trebnje in MRK Krka.

Prvi krog drugega dela Lige NLB se bo zaključil v nedeljo s tekmo med RD LL Grosist Slovan in RK Slovenj Gradec.

Ekipe v Ligi za obstanek bodo prve tekme odigrale po reprezentančnem premoru.

Liga NLB, 22. krog

Petek, 13. marec:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Lestvice:

Za obstanek:

