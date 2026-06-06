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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
19.31

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Janja Šegel plavanje

Sobota, 6. 6. 2026, 19.31

8 minut

Plavanje, velika nagrada Slovenije, Kranj

Janja Šegel: Ne plavam z glavo, jutri je še en dan

Avtor:
STA

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Janja Šegel | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Sklepna tekma velike nagrade Slovenije v plavanju je bila v znamenju ravenske olimpijke Janje Šegel, ki je lovila normo na 200 m prosto, z 2:01,08 je sicer dosegla zmago, a bila tri desetinke sekunde prepočasna za avgustovsko pot v Pariz.

Z dosežkom 796 točk po mednarodnih lestvicah je Šegel poskrbela za najboljši izid prvega dneva Kranju, ki je pomemben v boju za skupno zmago v novoustanovljeni seriji plavalnih mitingov v Sloveniji, solze na licih pa so pričale, da ni povsem zadovoljna z doseženim.

"Ne plavam z glavo"

"Enostavno na tekmi ne pokažem tega, kar počnem na treningih. Tam sem hitrejša kot pred dvema letoma in evropskim prvenstvom v Beogradu. Enostavno ne plavam z glavo. Imela sem prenizko frekvenco, na koncu preveč moči in že takrat sem vedela, da nekaj ni v redu. Jutri je še en dan," je povedala trikratna olimpijka s Koroške, ki bo v nedeljo lovila še normo na 100 m prosto.

Za Šegel sta tekmo končali Katja Fain in mlada ravenska reprezentantka Zara Podržavnik. Šegel in Fain sta bili na prvih dveh mestih tudi na 200 m mešano, Podržavnik je tam tesno ostala brez stopničk, saj jo je prehitela tudi domača plavalka Tina Čelik.

Boškan: Zelo hitro sem začel in na koncu me je zabilo

V moški konkurenci je najboljši dosežek na 200 m prosto z 1:51,02 dosegel olimpijec Triglava Sašo Boškan, ki je v polnih pripravah, zato je bil z izidom zadovoljen, kot vsakič pa si je želel še malo boljši dosežek. "Izid je dober. Sem pa zelo hitro začel in na koncu me je zabilo. Ni me vse bolelo, ampak enostavno ni šlo hitreje," je povedal Boškan, ki je bil ob koncu programa najboljši tudi na 200 m mešano.

Za njim sta se v kravlu zvrstila še en potnik za Pariz Primož Šenica Pavletič iz Ljubljane in vse boljši mladi Filip Podobnik iz Olimpije. Šenica je tik pred tem z 58,46 zmagal tudi na 100 m hrbtno, a izidi niso pravi pokazatelj forme, saj v boju za najvišja mesta v skupnem točkovanju posamezniki na tekmi tudi taktizirajo.

Z 31,79 je bila na 50 m prsno zelo hitra plavalka Triglava Tina Čelik, ki je osebni rekord zgrešila za tri desetinke sekunde, glede na treninge pa njen trener Luka Berdajs odličen izid pričakuje tudi v nedeljo na 100-metrski razdalji.

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