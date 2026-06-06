Slovenska smučarska skakalka Lara Logar je pri 23 letih končala kariero. "Morda se še kdaj vidimo na skakalnici, ampak samo za zabavo. Novim dogodivščinam naproti," je zapisala na družbenem omrežju Instagram.

"In tako se je končalo še eno poglavje. Po 12 nepozabnih letih tekmovanj v smučarskih skokih je čas, da se poslovim. Bili so vzponi in padci, zmage in neuspehi, a vsak trenutek me je oblikoval v to, kar sem danes. Hvala vsem, ki ste bili del te poti. 🤍 Morda se spet vidimo na skakalnici (ampak samo za zabavo 😉). Fajn je blo. 🥳 Novim dogodivščinam naproti," je Lara Logar na družbenem omrežju zapisala, da pri 23 letih končuje kariero.

V tej je večinoma skakala na nižjih tekmovalnih ravneh, v alpskem pokalu, FIS pokalu, inter/celinskem pokalu. Šestkrat je stala na zmagovalnem odru, največji uspeh pa leta 2022 dosegla na mladinskem svetovnem prvenstvu, ko je z Niko Prevc, Tajo Bodlaj in Nejko Repinc Zupančič postala mladinska svetovna prvakinja.

V svetovnem pokalu je nastopila v sezoni 2021/22, ko je na Ljubnem ob Savinji zasedla 47. in 49. mesto.

Zadnjič je na tekmah pod okriljem FIS tekmovala lani septembra na poletni veliki nagradi v Rasnovu, kjer je bila 26. in 30.