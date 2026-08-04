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Avtor:
J. L.

Torek,
4. 8. 2026,
11.00

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Stefan Kraft Jan Hörl Daniel Tschofenig Andreas Widhölzl smučarski skoki

Torek, 4. 8. 2026, 11.00

1 ura, 10 minut

Avstrijci v Sloveniji iskali prednost in odgovor na Domna Prevca

Avtor:
J. L.

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Stefan Kraft | Stefan Kraft je v novem vetrovniku v Žirovnici prvič preizkušal letenje brez skakalnih smuči. | Foto Guliverimage

Stefan Kraft je v novem vetrovniku v Žirovnici prvič preizkušal letenje brez skakalnih smuči.

Foto: Guliverimage

Avstrijska skakalna reprezentanca pred novo sezono ne trenira le v domačem okolju. Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig in druščina so obiskali novi vetrovnik v Žirovnici, katerega soinvestitor je tudi Peter Prevc. "Bilo je zelo naporno, a sem se veliko naučil," je po svoji prvi izkušnji brez skakalnih smuči povedal Kraft.

Avstrijski smučarski skakalci se na novo sezono pripravljajo že od aprila. Po letih uspehov in prevlade v pokalu narodov se zavedajo, da tekmeci ne spijo, zato skušajo pred začetkom zime poiskati prednost na vseh področjih. Njihova velika želja je zagotovo tudi, da bi na vrhu zamenjali našega Domna Prevca, ki je blestel v pretekli zimi.

Del priprav so opravili v Sloveniji. Glavni trener Andreas Widhölzl je svoje varovance pripeljal v novi vetrovnik v Žirovnico, kjer so lahko bistveno dlje kot pri običajnem skoku preizkušali položaj v zraku.

"Letenje ima pri nas veliko vlogo," je za Kronen Zeitung povedal Widhölzl.

Kraft prvič letel brez skakalnih smuči

Trening v vetrovniku za Avstrijce ni popolna novost. Pred petimi leti so prve takšne treninge opravili v Stockholmu, kjer so brez skakalnice in skakalnih smuči iskali boljši občutek za letenje.

Za Stefana Krafta, nekdanjega svetovnega rekorderja v smučarskih poletih, je bila izkušnja v Sloveniji vendarle nekaj novega. Prvič je občutek za zrak preizkušal brez smuči. "Bilo je zelo naporno. A veliko sem se naučil in res dobiš občutek za letenje," je poudaril 33-letni Avstrijec.

Pri treningu jim je pomagal inštruktor letenja Arvid Endler, ki jih je usmerjal z vajami, nasveti in popravki.

Hörl in Tschofenig uživala, Avstrijci že napovedali vrnitev

Največ izkušenj z vetrovnikom ima Jan Hörl, ki je že večkrat treniral v Stockholmu. Avstrijec je poudaril, da lahko v vetrovniku v zraku ostane bistveno dlje kot pri običajnem skoku in s tem pridobiva občutke.

Stefan Kraft, Jan Hörl in Daniel Tschofenig so pozdravili trening v Sloveniji. | Foto: Guliverimage Stefan Kraft, Jan Hörl in Daniel Tschofenig so pozdravili trening v Sloveniji. Foto: Guliverimage

"Res je odlično, ker imaš veliko več časa v zraku kot na skakalnici. Igranje z zrakom je zelo zabavno," je dejal Hörl, ki se je v pripravljalnem obdobju ubadal tudi s težavami s hrbtom, vendar je zdaj spet sposoben trenirati brez bolečin.

Navdušen je bil tudi Daniel Tschofenig: "Lahko poskusiš vse, ker je varno," je dejal Tschofenig in dodal, da je objekt v Žirovnici sodobnejši od tistega v Stockholmu. Avstrijci so zato že napovedali, da se bodo v Slovenijo vrnili.

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Za zaprtimi vrati testirali opremo

Novinarjem Kronen Zeitunga je bilo dovoljeno spremljati le prvi dan treninga. Nato so se vrata zaprla, Avstrijci pa so pod vodstvom vodje servisa Balthasarja Schneiderja začeli testirati opremo.

Domen Prevc je visoko postavil letvico in Avstrijci bi radi prevzeli primat tudi med posamezniki. | Foto: Grega Valančič Domen Prevc je visoko postavil letvico in Avstrijci bi radi prevzeli primat tudi med posamezniki. Foto: Grega Valančič

Vetrovnik v Žirovnici je stal okoli deset milijonov evrov, turbine pa lahko ustvarijo hitrosti vetra do 200 kilometrov na uro. Prilagajati je mogoče tudi naklon tunela, zato lahko športniki simulirajo različne položaje in razmere. Posamezna serija v vetrovniku traja pet minut, kar skakalcem omogoča, da preizkusijo več različnih položajev.

Uvodno tekmo so izpustili

Avstrijski zvezdniki pretekli konec tedna niso nastopili na uvodni postaji poletne velike nagrade v Wisli. Widhölzl poudarja, da jim je prioriteta zimska sezona, povrhu vsega pa skakalnica na Poljskem njegovim varovancem ni med najljubšimi.

Prvi stik s konkurenco bodo Kraft, Hörl, Tschofenig in drugi dočakali ta konec tedna v Courchevelu.

Avstrijci želijo tudi v novi zimi ostati na vrhu pokala narodov, vendar se Widhölzl zaveda, da bo konkurenca naredila vse, da jim prekriža načrte: "Vsi nas želijo vreči s prestola. Moramo močno pritisniti in biti še naprej ustvarjalni."

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Stefan Kraft Jan Hörl Daniel Tschofenig Andreas Widhölzl smučarski skoki
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