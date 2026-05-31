Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc se že nekaj tednov pripravlja na novo tekmovalno obdobje. Motivacije ji pri tem ne manjka, saj, kot pravi, vsako sezono najde še kakšen nov tekmovalni izziv. V bogati zbirki lovorik ji manjka mali kristalni globus v poletih, ki pa ga v prihodnji sezoni dekletom zaradi premajhnega števila tekem ne bodo podelili. "To bi bil zagotovo eden glavnih ciljev, a verjamem, da bo za to še priložnost v prihodnjih letih," pravi 21-letnica.

Slovenske smučarske skakalke končujejo najtežji mesec z vidika kondicijskih priprav na novo sezono.

"Ko sem izbrala ta šport, sem vedela, da zraven spadajo tudi priprave, tako da mi ni težko, uživam na treningih," je novinarjem v telovadnici ob skakalnici v Kranju dejala zmagovalka zadnjih treh sezon svetovnega pokala Nika Prevc, ki bo z rojakinjami prihodnji teden opravila prve skoke.

Tekmovalnih ciljev za poletno sezono, kot pravi, še ni podčrtala. Pa zimski? Skakalke bodo prvič tekmovale na novoletni turneji štirih skakalnic, čaka pa tudi nordijsko svetovno prvenstvo v Falunu.

Kljub tretjemu zaporednemu velikemu globusu ji motivacije ne manjka. Foto: Guliverimage

In česa se 21-letnica bolj veseli? "Morda še vedno bolj Faluna, ker je le Skandinavija, veliko svetovno prvenstvo. Res pa je, da bo novoletna turneja prvič, zato se je tudi zelo veselim. Nisem še doživela novoletne turneje take, kot bo tokrat. Morda turnejo čakam bolj z zanimanjem, Falun pa z navdušenjem."

Prevc je tudi v lanski sezoni skrbela za navdušenje ljubiteljev smučarskih skokov, postavila je več rezultatskih mejnikov in se podpisala tudi pod nov ženski svetovni rekord. V Planici je poletela do 242,5 metra.

Osvojila je tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago, v boju za premiernega malega v seštevku poletov pa je zasedla drugo mesto, za zmagovalko v seštevku poletov Eirin Mario Kvandal je zaostala 40 točk.

Mali globus tako ostaja cilj za prihodnost, a vsaj v prihodnji sezoni ji ga, glede na trenutni koledar, ne bo uspelo uresničiti, saj sta na letalnicah predvideni le dve tekmi (ena v Vikersundu, ena v Planici), tako da malega globusa ne bodo podelili.

Tudi prihodnjo sezono bodo skakalke končale v Planici, a malega kristalnega globusa zaradi premajhnega števila tekem na letalnici ne bodo podelili. Foto: Guliverimage

"To bi bil zagotovo eden glavnih ciljev sezone, ampak verjamem, da bo za to priložnost še v prihodnjih letih. Mi je pa kar škoda," pravi Prevc, ki ji kljub trem zaporednim zmagam v skupnem seštevku svetovnega pokala motivacije ne manjka. "Vsako sezono je nekaj novega za motivacijo, veliko se dogaja, zato rada prihajam na tekme."

Poletna sezona grand prixa se bo predvidoma začela 1. avgusta v Wisli.