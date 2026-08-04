Trening v Courchevelu je bil usoden za francosko smučarsko skakalko Emmo Chervet, ki je grdo padla in si strgala križne vezi. Dvaindvajsetletnico čaka daljše okrevanje, zaradi katerega bo izpustila celotno sezono 2026/27. Francoska reprezentanca je tako še pred začetkom zime ostala brez ene od svojih olimpijk.

Emnma Chervet se je poškodovala med treningom v Courchevelu. Po padcu je hitro postalo jasno, da ne gre za lažjo poškodbo, ki bi zahtevala le nekaj tednov počitka.

"V kratkem bo opravila magnetno resonanco, vendar so križne vezi strgane in to zimo ne bo mogla tekmovati," je za Nordic Magazine povedal direktor francoske reprezentance v smučarskih skokih Etienne Gouy.

Olimpijski prvenec v Predazzu

Za Chervetovo je bila pretekla zima posebna, saj je prvič nastopila na olimpijskih igrah. Na posamičnih tekmah v Predazzu je osvojila 43. in 45. mesto, francoski ekipi pa je pomagala tudi na tekmi mešanih dvojic, na kateri je zasedla deveto mesto.

Emmo čaka dolgotrajno obdobje rehabilitacije. Foto: Guliverimage

V svetovnem pokalu je v prejšnji sezoni osvojila eno točko. Do nje je prišla na tekmi v japonskem Zau, njena najboljša uvrstitev pa je 19. mesto v Hinzebachu iz leta 2025. Dvaindvajsetletna Francozinja je sicer sestra dvojčica smučarskega skakalca Julesa Cherveta.