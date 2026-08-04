Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
4. 8. 2026,
20.30

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Emma Chervet smučarski skoki poškodba kolena poškodba križne vezi

Torek, 4. 8. 2026, 20.30

1 ura, 30 minut

Huda poškodba francoske skakalke, izpustila bo celotno sezono

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emma Chervet | Emma Chervet si je strgala križne vezi. Sezona je zanj že končana, čeprav se še ni začela. | Foto Guliverimage

Emma Chervet si je strgala križne vezi. Sezona je zanj že končana, čeprav se še ni začela.

Foto: Guliverimage

Trening v Courchevelu je bil usoden za francosko smučarsko skakalko Emmo Chervet, ki je grdo padla in si strgala križne vezi. Dvaindvajsetletnico čaka daljše okrevanje, zaradi katerega bo izpustila celotno sezono 2026/27. Francoska reprezentanca je tako še pred začetkom zime ostala brez ene od svojih olimpijk.

Emnma Chervet se je poškodovala med treningom v Courchevelu. Po padcu je hitro postalo jasno, da ne gre za lažjo poškodbo, ki bi zahtevala le nekaj tednov počitka.

"V kratkem bo opravila magnetno resonanco, vendar so križne vezi strgane in to zimo ne bo mogla tekmovati," je za Nordic Magazine povedal direktor francoske reprezentance v smučarskih skokih Etienne Gouy.

Stefan Kraft
Sportal Avstrijci v Sloveniji iskali skrivno orožje proti Domnu Prevcu

Olimpijski prvenec v Predazzu

Za Chervetovo je bila pretekla zima posebna, saj je prvič nastopila na olimpijskih igrah. Na posamičnih tekmah v Predazzu je osvojila 43. in 45. mesto, francoski ekipi pa je pomagala tudi na tekmi mešanih dvojic, na kateri je zasedla deveto mesto.

Emmo čaka dolgotrajno obdobje rehabilitacije. | Foto: Guliverimage Emmo čaka dolgotrajno obdobje rehabilitacije. Foto: Guliverimage

V svetovnem pokalu je v prejšnji sezoni osvojila eno točko. Do nje je prišla na tekmi v japonskem Zau, njena najboljša uvrstitev pa je 19. mesto v Hinzebachu iz leta 2025. Dvaindvajsetletna Francozinja je sicer sestra dvojčica smučarskega skakalca Julesa Cherveta.

Igor Medved
Sportal Medved po aferi z alkoholom začel znova in razkril novo službo
Rok Oblak
Sportal Na drugi tekmi dva Slovenca do točk, Rok Oblak tretji
Nika Vodan, Wisla, poletna velika nagrada 2026
Sportal Popoln vikend Slovenk: tokrat do zmage Nika Vodan
Kristoffer Eriksen Sundal
Sportal Nova sezona in nove diskvalifikacije: Norvežanu se ne zdi pošteno
Emma Chervet smučarski skoki poškodba kolena poškodba križne vezi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.