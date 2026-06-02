Slovenske smučarske skakalke bodo v teh dneh opravile prve skoke v pripravah na novo sezono, ki s seboj, kot je že stalnica, prinaša nekatere novosti. Tako pri številu tekmovalk, ko bodo skakalke in skakalci na istem prizorišču, kot pri opremi. O novi pogodbi, poteku priprav in spremembah, ki zahtevajo tudi taktiziranje, je spregovoril glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš.

Za smučarskimi skakalkami je najbolj zahteven mesec, kar zadeva telesne priprave na novo sezono svetovnega pokala, pred njimi pa so prvi skoki na skakalnici.

"Glavna baza je za nami, zdaj smo že v tistem pravem pripravljalnem obdobju oziroma na točki, ko dekleta manj trpijo in bo počasi več užitka, več skakalnic. Zelo sem zadovoljen, ker so prišle pripravljene. Verjetno so se lani najedle tistih težkih treningov in so bile letos že na prvih treningih bolje pripravljene, imele so več energije, posledično pa tudi treninge veliko boljše zdržale," je pred dnevi na medijskem druženju dejal glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš, ki je prve skoke v programu dela predvidel v začetku tega tedna v Beljaku.

"Zima bo letos zelo težka, naporna, tako da smo si vzeli malo več časa za temeljne priprave. Že lani oziroma pred dvema letoma se je to izkazalo za zelo dobro. Letos smo temu namenili še malo več poudarka, tako da gremo na skakalnico kakšen teden kasneje kot lani," je dejal prvi mož trenerskega štaba ženske reprezentance, v kateri Ema Klinec za zdaj trenira še v klubu, rojakinjam pa naj bi se pridružila na prvih tekmah.

Potrebna bo tudi taktika

Tepeš ob tem poudarja, da bo v letošnjem poletnem tekmovalnem obdobju potrebne nekaj taktike, saj so bile sprejete določene novosti v svetovnem pokalu.

Zaradi poenotenja koledarja bo na primer na prizoriščih, kjer bodo isti konec tedna tekmovali skakalci in skakalke, število znižano. Na najboljših 35 (pri dekletih) v svetovnem pokalu, ob tem bodo določene izjeme za tiste države, ki nimajo tekmovalke med najboljšimi, ter na kvote z mladinskega svetovnega prvenstva in celinskega pokala.

"Letos bo treba nekoliko taktizirati, saj imamo med 35 le štiri tekmovalke, Maja (Kovačič, op. a.) je ravno 35., Taja Terbovšek pa je kvoto priskakala v celinskem pokalu, tako da na prve tekme odhajamo s petimi tekmovalkami. Tekem se bomo tako udeležili v dobri zasedbi, verjetno pa bodo nekatere najboljše skakalke tekmovale tudi v celinskem pokalu," je povedal Tepeš, ki ni naklonjen tolikšnemu znižanju ob koncih tedna z dvojnim programom.

"Krčenja je bilo letos res veliko"

"Menim, da je šlo pri zniževanju števila tekmovalk vse skupaj prehitro navzdol, ko govorimo o skupnih prizoriščih. Malo prehitro se je skrčilo za toliko. Zagotovo bi si želel, da bi bilo vsaj 40 oziroma 45 deklet, že zaradi širine svetovnega pokala, ki je vse bolj skupaj, kot je bil. Skakalke so lani dokazale, tudi na velikanki, da znajo skakati, a očitno gremo v smeri moških skokov. Pri FIS si želijo močnejši celinski pokal. Verjamem, da je za organizatorje zahtevno, ko morajo izpeljati obe tekmi, a krčenja je bilo letos res veliko," je na tematiko zniževanja kvot opozoril Tepeš.

Za spremembe dresov bi želel vedeti že prej

Novost je tudi pri kroju ženskih dresov, za kar so v slovenskem taboru, kot pravi, izvedeli pozneje, kot bi si želeli. "Nekatere reprezentance so to preizkušale že konec lanske sezone, mi pa smo izvedeli kar pozno. Bil sem kar jezen, ker nas iz FIS niso nič obvestili o tem. To samodejno pomeni, da si z razvojem malo zadaj. Ampak dobro, drese imamo že vse narejene po novih pravilih, tako da bomo že ob prvih skokih imeli nove kombinezone. Prav veliko težav ne bi smeli imeti."

Želeli bi si več tekem na letalnicah

Najboljša skakalka zadnjih treh sezon Nika Prevc obžaluje, da se skakalke ob predvidenem koledarju, ko bosta na letalnicah le dve tekmi (ena v Vikersundu, ena v Planici, op. a.), ne bodo potegovale za mali kristalni globus v poletih. Tudi Tepeš si želi, da bi imela dekleta več tekem na največjih napravah.

"Zagotovo smo si želeli, da bi tako Nika kot preostala dekleta imela nekoliko več tekem na velikanki. Lani je bil v Vikersundu dosežen večji preboj, sploh s tistimi, ki so že na treningu letele prvič. Poleti so bili res varni. Pa tudi ta odločitev, da je v četrtek tekma v Vikersundu, naslednja v Beljaku pa že v soboto, je kar 'zanimiva'. To pomeni, da morata dve osebi naše ekipe takoj po tekmi s kombijem in opremo nazaj, saj če bi potovali z letalom, ob vsej prtljagi smuči prve odpadejo. Za vse ekipe bo to velik zalogaj, tako da bodo morali v prihodnje malo razmisliti o koledarju, ne pa samo umestiti tekem ali jih odvzeti," je do odgovornih kritičen nekdanji skakalec.

"Želel sem si ostati tukaj, vse skupaj gre v pravo smer"

Po olimpijski sezoni mu je pogodba potekla, a so se s Smučarsko zvezo Slovenije dogovorili za podaljšanje. "Želel sem si ostati tukaj. Zdi se mi, da delamo v redu in da gre vse skupaj v pravo smer. Pomembno je, da me podpirajo dekleta oziroma da si želijo delati z mano. Ko enkrat ne gre več, se je treba umakniti, a trenutno še ni čas za to. Mislim, da zelo dobro sodelujemo, tako da kakšnih hudih pogajanj ni bilo," je povedal 37-letnik, čigar želja pred novo sezono je bila okrepitev strokovnega štaba.

Pa je bila uslišana? "Pridružil se nam je Rok Juvančič, z nami je bil tudi na pripravah v Strunjanu. Po težki nesreči Robija (Kranjca, op. a.) se bo zdaj, sploh v poletnem času, priključeval ekipi v proizvodnji dresov. Predvsem zaradi tega in tudi strokovne pomoči se je priključil naši ekipi. Poleti ga čaka obdobje uvajanja, izobraževanja, da bo, kar zadeva opremo, na najvišji ravni. Pozimi pa upam, da nam bo, kot smo načrtovali, lahko pomagal tudi pri tem, da bo na vsake toliko časa razbremenil katerega od trenerjev, da bo trenerska ekipa čim bolj zdrava in bo imela čim več energije, saj nas čaka nora sezona," je sklenil Tepeš.