Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
13. 12. 2025,
7.30

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Golden State Warriors NBA Stephen Curry

Sobota, 13. 12. 2025, 7.30

15 minut

Nor met

Stephu Curryju je uspel nor met s tunela

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Stephen Curry | Foto Reuters

Foto: Reuters

Stephu Curryju je pred tekmo med Golden State Warriors in Minnesoto Timberwolves uspel nor met iz tunela. Njegov met pa je hitro postal viralen na družbenih omrežjih

Stephen Curry, košarkarski zvezdnik Golden State Warriors, je znan po tem, da mu gre zelo dobro meti iz razdalje. A v soboto mu je uspel met, ki je marsikoga pustil odprtih ust. Sedemintridesetletni zvezdnik je pred tekmo proti in Minnesoti Timberwolves žogo s tunela, njegova žoga pa je našla pot skozi obroč. Takrat še maloštevilni gledalci v dvorani so ostali odprtih ust, Curry pa je brez besed stekel v slačilnico.

Tekma se ni odvila Bojevnikov, potem ko so izgubili 120:127. Stephen Curry, ki je spustil zadnjih pet tekem, je za Warriorse dosegel 39 točk, a to ni bilo dovolj za zmago. Golden State Warriors imajo trenutno na svojem računu 13 zmag in 13 porazov in so osmi v zahodni konferenci.

Preberite še:

Dallas Mavericks
Sportal Kaj se je dogajalo v Dallasu?
Golden State Warriors NBA Stephen Curry
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.