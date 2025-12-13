Stephu Curryju je pred tekmo med Golden State Warriors in Minnesoto Timberwolves uspel nor met iz tunela. Njegov met pa je hitro postal viralen na družbenih omrežjih

STEPHEN CURRY ARE YOU SERIOUS???



Looks like he's ready for his return to the lineup 🤯



(via @warriors) pic.twitter.com/MWuYYdKVXF — NBA (@NBA) December 13, 2025

Stephen Curry, košarkarski zvezdnik Golden State Warriors, je znan po tem, da mu gre zelo dobro meti iz razdalje. A v soboto mu je uspel met, ki je marsikoga pustil odprtih ust. Sedemintridesetletni zvezdnik je pred tekmo proti in Minnesoti Timberwolves žogo s tunela, njegova žoga pa je našla pot skozi obroč. Takrat še maloštevilni gledalci v dvorani so ostali odprtih ust, Curry pa je brez besed stekel v slačilnico.

Tekma se ni odvila Bojevnikov, potem ko so izgubili 120:127. Stephen Curry, ki je spustil zadnjih pet tekem, je za Warriorse dosegel 39 točk, a to ni bilo dovolj za zmago. Golden State Warriors imajo trenutno na svojem računu 13 zmag in 13 porazov in so osmi v zahodni konferenci.

