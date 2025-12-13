Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

razvojna strategija prodaja raziskava Eurostat statistika delavec delo poklic

Najbolj iskan poklic lani v EU vodja prodaje, trženja in razvoja

proizvodnja v podjetju Akrapovič | Statistiki so podatke zbrali prek spletnih oglasov za delo, zato gre pri tokratni raziskavi za eksperimentalno statistiko. | Foto STA

Statistiki so podatke zbrali prek spletnih oglasov za delo, zato gre pri tokratni raziskavi za eksperimentalno statistiko.

Foto: STA

Največja vrzel med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je bila lani v EU pri poklicu vodje prodaje, trženja in razvoja. Stopnja prostih delovnih mest je bila na tem področju v uniji kar 8,4-odstotna, so ta teden objavili v evropskem statističnem uradu Eurostat. "To kaže na morebitne težave pri zaposlovanju," so dodali.

Kot je razvidno iz raziskave, so po razkoraku z najvišjimi stopnjami prostih delovnih mest sledili proizvodni delavci in drugi administrativni delavci (po 7,3 odstotka), drugi prodajni delavci (6,1 odstotka) ter umetniški, kulturni in kulinarični sodelavci (6,0 odstotka).

V nadaljevanju so se na lestvico največ prostih delovnih mest udeležili delavci v prometu in skladiščenju (5,8 odstotka), vodje trgovine na drobno in debelo (5,7 odstotka), poslovni zastopniki oz. storitveni agenti (5,4 odstotka), drugi operaterji stacionarnih naprav in strojev (5,2 odstotka) ter inženirski strokovnjaki - brez elektronike (5,0 odstotka).

Težave pri zaposlovanju so tudi v javnem sektorju, pri poklicih, kot so zdravstveni delavci in učitelji, a je manj verjetno, da so ta delovna mesta oglaševana na spletu. Po drugi strani pa so lahko poklici s področja IT preveč zastopani v podatkih o spletnih oglasih za zaposlitev, so ob tem opozorili na Eurostatu.

