Avtor:
Na. R.

Sreda,
10. 12. 2025,
10.27

Osveženo pred

33 minut

Sreda, 10. 12. 2025, 10.27

33 minut

Štajersko avtocesto bodo na tem delu kmalu popolnoma zaprli

Avtor:
Na. R.

DARS - delavna zapora, vzdrževanje avtoceste, delo na cesti advertorial | Dela bodo opravljali pretežno ponoči. | Foto Klemen Korenjak

Dela bodo opravljali pretežno ponoči.

Foto: Klemen Korenjak

Na štajerski avtocesti bodo zaradi načrtovane nadgradnje sistema nadzora in vodenja (SNVP) na nekaterih delih zapore. Preverite, kdaj in kje.

V noči na četrtek, z 10. na 11. december, bo zaprt vozni pas na odseku Blagovica–Krtina med 21.30 in 3.30 proti Ljubljani ter med 22.00 in 4.00 proti Mariboru na istem odseku.

Delali bodo ponoči

V četrtek, 11. decembra, bo med Krtino in Blagovico proti Mariboru avtocesta zaprta med polnočjo in 2.00. 

Zaprt bo uvoz Lukovica proti Mariboru

Na odseku Blagovica–Krtina proti Ljubljani bo sledila 30-minutna popolna zapora brez obvoza med 1.00 in 1.30. 

Delo na cesti | Foto: Klemen Korenjak Delo na cesti Foto: Klemen Korenjak V petek, 12. decembra, bo med 21.00 in 24.00 zaprt odsek Vransko–Trojane proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Vransko proti Ljubljani in izvoz Trojane proti Ljubljani.

Med 21.00 in 24.00 bo na odseku Trojane–Vransko proti Mariboru zaprt vozni pas.

Na odseku Trojane–Vransko proti Mariboru bo med 23.00 in 23.30 brez obvoza 30-minutna popolna zapora. Zaprt bo uvoz Trojane v obe smeri.

Druga dela do 13. decembra načrtujejo še na naslednjih odsekih štajerske avtoceste, kjer bodo posamezne zapore: med priključkoma Rogoza in Zrkovci proti Avstriji bo zaprt prehitevalni pas (sreda, četrtek, petek, sobota) zaradi urejanja bankin ter med priključkoma Zrkovci in Maribor vzhod (Ptujska cesta) proti Italiji (sobota), prav tako zaradi urejanja bankin.

