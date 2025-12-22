Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

22. 12. 2025
13.04

1 ura, 11 minut

Na Darsu v prazničnem času izjemnih situacij na avtocestah ne pričakujejo

Sneg | V zimskih mesecih pristojni večjih posebnosti v prometu ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela. | Foto Ana Kovač

V zimskih mesecih pristojni večjih posebnosti v prometu ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela.

Foto: Ana Kovač

Na Darsu izjemnih situacij na avtocestah v prazničnem času ne pričakujejo. Prvo konico so zabeležili že konec preteklega tedna, praznični čas pa se bo z vračanjem zdomcev iz balkanskih držav v srednjo in zahodno Evropo sklenil okoli 7. januarja. Večje snežne pošiljke napovedi ne obetajo, na Darsu pa zagotavljajo, da so zimske službe pripravljene.

Prva večja praznična konica je bila pretekli petek in konec tedna, a po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča in vodje službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonka Zavasnika večjih težav zaradi zgostitve prometa ni bilo. K daljšim zastojem na ljubljanskem obroču je prispevala predvsem nujna sanacija udarne jame na odseku dolenjske avtoceste proti Grosupljemu.

V nadaljevanju je večjo zgostitev prometa pričakovati v prihodnjih dveh dneh pred božičem ter nato 30. in 31. 12., ko na Darsu povečan promet pričakujejo predvsem na ljubljanski obvoznici v bližini večjih nakupovalnih središč.

So pa to bolj ali manj običajne vsakoletne praznične razmere, posebnih odstopanj pristojni na Darsu letos ne pričakujejo. Praznično obdobje se bo zanje po pričakovanjih končalo v sredo, 7. januarja, ko se za katoliške države ali nemške zvezne dežele s praznikom svetih treh kraljev končujejo božično-novoletni prazniki.

V tistih dneh se bodo zdomci iz balkanskih držav vračali v srednjo in zahodno Evropo. Tudi ob teh povratnih migracijah večjih odstopanj glede na prejšnja leta naj ne bi bilo.

Zaustavitev gradbenih del 

Pristojni večjih posebnosti v prometu v zimskih mesecih ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela. Večje zgostitve in nevšečnosti se običajno začenjajo z veliko nočjo, ko prvi večji premiki proti Obali sovpadajo z začetkom gradbene sezone.

Čeprav večjih težav v upravljavcu avtocestnega omrežja ne pričakujejo, pa velja poziv voznikom, da spremljajo prometne informacije, se na ceste odpravijo pravočasno in z vozili z ustrezno zimsko opremo ter vozijo strpno in upoštevajo predpise ter varnostna priporočila, pozivajo na Darsu.

Ribič: Darsove zimske službe so na morebitno sneženje pripravljene

Čeprav napoved v prihodnjih dveh tednih večje snežne pošiljke ne obeta – sneženje je sicer mogoče v sredo – velja poziv, naj vozniki v primeru pluženja ne prehitevajo plužnih služb, v primeru zastojev ali težav z vozilom pa naj ne hodijo po avtocesti.

Po Ribičevih navedbah so Darsove zimske službe na morebitno sneženje temeljito pripravljene, tako da se v primeru snega ne boji, da ne bi avtocest tako kot lani tudi letos temeljito splužili. "Težava je predvsem pri nediscipliniranih voznikih, predvsem pri voznikih tovornih vozil, ki ne upoštevajo naših navodil in prihajajo z letnimi gumami ter nam, namesto da bi takrat, ko jih prosimo, počakali, da se ceste splužijo, delajo težave," je poudaril.

Sneg
Novice Zadnje napovedi Arsa: v tem delu države bo zapadlo največ snega

Na slovenskih avtocestah ugasnilo devet življenj

Leto, ki se izteka, je postreglo z rahlo večjim prometom na avtocestah kot lani. Dozdajšnja rast je bila nekaj več kot enoodstotna. Z vidika prometne varnosti na avtocestnem omrežju so letošnje številke ugodne. Smrtnih žrtev je bilo do zdaj devet, kar je ena več kot v celotnem letu 2024. Letos so slovenske ceste terjale 90 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 68 smrtnih žrtev.

Vendar pa je na statistiko močno vplivala huda julijska nesreča na štajerski avtocesti pri Tepanju, v kateri je umrlo pet ukrajinskih državljank. Po Ribičevih besedah uradnih izsledkov preiskave nesreče še ni, po neuradnih informacijah, ki jih imajo na Darsu, pa voznik kombiniranega vozila, ki se je zaletel v stoječi tovornjak, v trenutkih pred nesrečo ni gledal na cesto, ampak v mobilni telefon.

Če te nesreče ne bi bilo, bi bilo mrtvih na avtocestnem omrežju manj kot v koronskem letu 2020. Med preostalimi štirimi smrtnimi žrtvami so bili trije motoristi in en voznik tovornega vozila.

nesreča, Štajerska avtocesta
Avtomoto Pet mrtvih: znan je vzrok tragične nesreče na štajerski avtocesti
Andrej Ribič avtocesta avtocesta prazniki prazniki DARS
